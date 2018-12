Deutschen Meistertitel fest im Visier

Vor der fünften Runde in der Zehntscheune von Hockenheim waren nur noch OSG Baden-Baden, SG Solingen, SV Hockenheim und SC Viernheim ohne Punktverlust an der Spitze der Schach-Bundesliga. Wenn man davon ausging, dass Baden-Baden in München als Topfavorit an die Bretter treten würde, dann kam den Runden fünf und sechs in Hockenheim eine vorentscheidende Bedeutung zu, da man sich mit Negativergebnissen schnell aus dem Kreis der Mitfavoriten im Kampf um den deutschen Meistertitel verabschieden konnte.

Spannende Kämpfe zwischen dem letztjährigen Zweiten Solingen und dem Dritten Hockenheim konnte man ohnehin erwarten, zumal die Hockenheimer in der Vorsaison die Solinger besiegten und um die Titelchancen brachten. Am Ende siegte Baden-Baden nach Stichkampf mit den Klingenstädtern.

Hockenheim im Mittelpunkt des Schach-Interesses von Deutschland? Das Liveportal der Schach-Bundesliga war jedenfalls vor Spielbeginn am Samstag bereits stark frequentiert, auch um in Erfahrung zu bringen, welche Spitzenspieler und Super-Großmeister vor Ort sein würden. Nach Begrüßung der Gäste durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Bernd Straub gab Schiedsrichter Peter Faiß die Bretter frei. Die Zuschauer konnten alle Partien live mit Kommentierung verfolgen.

Am Sonntag begannen die Kämpfe bereits unmittelbar nach der Begrüßung mit der sechsten Runde. Obwohl das Rennstadtteam gegen Düsseldorf favorisiert war, tat man sich schwer und der Kampf blieb offen. Noch vor der Zeitkontrolle zeigte sich allerdings die Überlegenheit der Hockenheimer, die nach hohem Sieg der OSG auf den Fersen blieben.

Fazit: Nach der sechsten Runde sind nur noch Baden-Baden und Hockenheim ohne Niederlage. Mit einem Spiel mehr bleiben die Kurstädter allerdings an der Tabellenspitze.

Prognosen bestätigen sich

Nach dem Sieg gegen Solingen kann das Rennstadtteam als stärkste Konkurrenz zu Baden-Baden eingestuft werden. Die Prognosen der Medien wurden damit bestätigt. Nach aller Voraussicht dürften die Entscheidungen im Kampf um den Meistertitel erst über die Faschingszeit vom 1. bis 3. März in Berlin fallen, wenn Baden-Baden auf Viernheim und Hockenheim trifft. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018