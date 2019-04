DHB-Pokal rückt in weite Ferne

Das Ticket für den Pokalwettbewerb des Deutschen Handball-Bundes (DHB) hatte Holger Löhr als Ziel ausgegeben. Doch nach der deutlichen 24:32 (11:16)-Niederlage bei der SG Leipzig II (wir berichteten) muss sich der Trainer des Handball-Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen von dieser Vorgabe aber voraussichtlich verabschieden, denn aus eigener Kraft können die Kurpfälzer dieses Ziel nicht mehr erreichen. „Wir hätten einen Punkt gebraucht, aber man merkt der Mannschaft an, dass die Kräfte nachlassen. Jeder Spieler erledigt seinen Job so gut er kann, aber im Endspurt gehen uns ein bisschen die Körner aus“, sagte Löhr.

Von Beginn an hatte die HG große Probleme. „Wir haben nicht gut ins Spiel gefunden“, bestätigte Löhr. Zwei Tempogegenstöße und ein körperlich überlegener Rückraum machten es den Gästen enorm schwer, sich durchzusetzen. Nach dem 1:5 nahm Löhr in der siebten Minute eine Auszeit, um seine Mannschaft auf den rechten Weg zu bringen – mit kurzzeitigem Erfolg: Ein Doppelpack von Lino Messerschmidt und ein Treffer von Kevin Suschlik sorgten für den 4:5-Anschlusstreffer.

Allerdings war es nur ein kurzes Zwischenhoch, denn die SGL fand die richtigen Gegenmittel. Danach rannte die HG durchgehend einem Rückstand hinterher. „Wir haben es nicht geschafft, noch einmal den Anschluss herzustellen. Leipzig hat das gut verwaltet“, gab Löhr zu.

100-prozentige Bereitschaft fehlt

In der zweiten Halbzeit probierte der HG-Coach noch einige taktische Varianten aus, wechselte dabei zwischen einer 5:1- und 4:2-Deckung hin und her und setzte im Angriff auf einen zusätzlichen Feldspieler – alle Griffe in die Taktikkiste misslangen jedoch. „In der Abwehr hat uns diesmal auch die 100-prozentige Bereitschaft gefehlt. Die Lücken hat Leipzig gut genutzt“, lobte Löhr den Gegner, „man hat gesehen, warum sie eine so starke Rückrunde spielen.“

Pluspunkte sammelte Valentin Demel, der in der zweiten Halbzeit einige Akzente setzen konnte. Die Vorgabe für den Saisonabschluss ist klar, die HG will sich am Samstag mit einem Sieg verabschieden. Gegner in der heimischen Nordstadthalle ist der HSC Coburg II (Anwurf: 19 Uhr). Und sollte Baunatal gegen Schlusslicht Bruchköbel straucheln, dann hätte die HG im Siegesfall noch die Minimalchance auf eine Teilnahme am Pokalwettbewerb gewahrt. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019