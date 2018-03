Anzeige

Dass die Verantwortlichen der Ketscher Kurpfalz-Bären einem Aufstieg in die Handball-Bundesliga einen Riegel vorgeschoben haben, hält die Spielerinnen nicht davon ab, den Aufwärtstrend auf dem Feld fortzusetzen. Sie gewannen bei der TG Nürtingen verdient mit 28:24 (20:14). Damit festigen die Bären ihren zweiten Tabellenplatz in der zweiten Liga. Und das, obwohl Trainerin Katrin Schneider gleich mehrere Spielerinnen fehlten.

Die Bären mussten sowohl auf Top-Torhüterin Sabine Stockhorst (krank) als auch auf Lara Eckhardt (verletzt) verzichten. Aber dafür war Kapitänin Sina Michels wieder mit an Bord. Die Bären legten zunächst trotzdem gut los (1:4/5.). Diesen Vorsprung schenkten sie jedoch wieder ab. Erst nach dem 9:9 gaben sie wieder Vollgas und sorgten bis zum 19:12 in der 29. Minute für eine Vorentscheidung. Im zweiten Durchgang verwaltete Ketsch die recht komfortable Führung. Saskia Fackel war mit neun Treffern die beste Werferin.

Sowohl Hannah Melching als auch Laura Essmann zeigten im Bären-Tor eine ansprechende Leistung, die ihnen ein dickes Kompliment des Sportlichen Leiters Thomas Löbich einbrachte: „Entscheidend war heute sicherlich unsere sehr stabile Abwehr mit zwei zuverlässigen Torhüterinnen. In der ersten Halbzeit haben wir auch im Angriff voll überzeugen können und waren eigentlich nie in Gefahr, dieses Spiel zu verlieren. Die vielen Experimente haben uns in der zweiten Hälfte etwas den Rhythmus gekostet, doch ich bin vollends zufrieden mit unserem Auftritt.“