Matthias Filbert ist ein pfiffiger Zeitgenosse. Er hat es nicht nur mit cleveren Ideen geschafft, in fünf Jahren die Zahlen in der Nachwuchsabteilung des FV 08 Hockenheim deutlich nach oben zu treiben. Er hat auch DFB-Präsident Reinhard Grindel von ei-nem Besuch beim „08“ überzeugt, indem er einfach mal ge-fragt hat. Und der ehemalige Journalist und Politiker hat nicht nur alibimäßig zugesagt, sondern Wort gehalten. Aus den ursprünglich geplanten drei Stunden wurde deutlich mehr. Grindel war keine Frage, kein Gespräch und kein Foto zu viel. Man glaubt es ihm, wenn er sagt: „Wir schauen nicht nur auf die Spitze, sondern auch auf die Basis.“

Und mit Ronny Zimmermann hat er einen Vize an seiner Seite, der eben diese Basis stützt. Der vehement sagt, dass die Landesliga bis Bundesliga nur 5 Prozent des deutschen Fußballs ausmache, 95 Prozent seien Kreisliga und drunter. Deshalb müsse hier gefördert werden. Und der weiß, dass man in der A-Klasse den untersetzten, vielleicht nicht so guten Kicker brauche, der hinten links verteidigen kann. Der sich im Verein wohlfühlt und der später mal Vorsitzender oder Jugendtrainer macht. Ein „Söldner“ macht das eben nicht.