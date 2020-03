Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass nicht nur der Spiel- und Übungsbetrieb, sondern auch zahlreiche andere Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen, Ausflüge und Reisen abgesagt oder verlegt werden mussten. Daraus ergeben sich eine Menge Fragen bezüglich Satzungskonformität, Haftungsrisiken, Kurzarbeit oder weiteren finanziellen Regelungen, die wir hier auf einer Grundlage des Badische Sportbunds beantworten.

Durften die Mitgliederversammlung abgesagt werden?

Die Mitgliederversammlung darf nicht einfach entfallen. Sie kann aber verlegt werden, wenn wichtige Gründe gegen eine Durchführung der Mitgliederversammlung sprechen. Sie muss verlegt werden, wenn das Gesundheitsamt oder eine sonstige Behörde die Durchführung, wie zum jetzigen Zeitpunkt untersagt.

Darf die Mitgliederversammlung auch verlegt werden, wenn in der Satzung steht, dass sie im ersten. Quartal oder zu Beginn des zweiten Quartals stattfinden muss?

Ja, aus einem wichtigem Grund ist eine spätere Durchführung möglich. Aufgrund der Vorgaben der Behörden ist dies gegenwärtig zweifellos der Fall. Die Versammlung darf also verlegt werden und dazu muss zu einem späteren Zeitpunkt erneut form- und fristgemäß eingeladen werden.

Darf eine Mitgliederversammlung als Online-Versammlung durchgeführt werden?

Dies geht grundsätzlich nur, wenn dies und das genaue Verfahren explizit in der Satzung geregelt sind. So hat das Oberlandesgericht Hamm vor einigen Jahren entschieden, dass eine Mitgliederversammlung in einem Internet-Chat durchgeführt werden kann, wenn dies in der Satzung ausdrücklich zugelassen ist.

Was passiert, wenn die Amtszeit des Vorstandes abgelaufen ist?

Die bisherigen Vorstandsmitglieder bleiben noch im Amt, falls die Satzung eine Übergangsklausel beinhaltet. Diese lautet zum Beispiel: „Die Mitglieder des Vorstandes bleiben bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt.“

Was passiert, falls die Satzung keine Übergangsklausel vorsieht?

Eine automatische Verlängerung ohne Grundlage in der Satzung gibt es nicht. Mit dem Ablauf der in der Satzung geregelten Amtszeit endet das Vorstandsamt. Zur Vermeidung einer Bestellung eines Notvorstands durch das Gericht kann der Vorstand aber für eine stark beschränkte Notgeschäftsführung, wie beispielsweise die Einberufung einer neuen Mitgliederversammlung, noch den Verein vertreten. Wichtig ist es in diesem Zusammenhang, dass der Vorstand bei Wegfall der Hinderungsgründe ohne schuldhaftes Zögern eine neue Mitgliederversammlung einberuft, in der eine Neuwahl stattfinden kann.

Wie gehen die Vereine mit dem Haushaltsplan um?

Sofern ein Haushaltsbeschluss der Mitgliederversammlung aktuell nicht getroffen werden kann, muss der Vorstand auf Grundlage eines Entwurfes arbeiten und die Ausgaben auf das absolut Notwendigste beschränken.

Können die im Vereinsregister eingetragenen Ex-Vorstände – also Personen, deren Amtszeit abgelaufen ist – noch handeln?

Ja. Diese Handlungen müssen aber unbedingt auf das Notwendigste beschränkt werden, wie beispielsweise die Einberufung einer Mitgliederversammlung, bei der die Neuwahlen stattfinden.

Gibt es Haftungsrisiken für handelnde Ex-Vorstände?

Zu berücksichtigen ist, dass eine Vertretung des Vereins über den vorgenannten Umfang hinaus tatsächlich zu einer Haftung führen kann. Daher sollte die Vertretung durch den Vorstand auf das zwingend Notwendige beschränkt werden.

Haben Mitglieder einen Anspruch auf Rückerstattung von anteiligen Mitglieds- und Abteilungsbeiträgen, weil der Verein vorübergehend seinen Sportbetrieb einstellt oder aufgrund einer behördlichen Anordnung einstellen muss?

Grundsätzlich nein, sofern die Satzung dies nicht ausdrücklich anders regelt. Auch hier kommt es aber auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an, wie beispielsweise die Dauer der Einstellung des Sportbetriebs und den Umfang des Sportbetriebs.

Haben Mitglieder ein Recht auf fristlose Kündigung der Vereinsmitgliedschaft, weil der Verein vorübergehend seinen Sportbetrieb einstellt oder aufgrund einer behördlichen Anordnung einstellen muss?

Grundsätzlich nicht, weil der Verein die Einstellung des Sportbetriebs nicht zu vertreten hat und es sich um eine lediglich zeitlich befristete Maßnahme handelt. Die Mitglieder können aber das ordentliche Kündigungsrecht, unter Einhaltung der in der Satzung geregelten Frist, in Anspruch nehmen.

Haben Teilnehmer von Sportkursen (Mitglieder oder Nichtmitglieder) einen Anspruch auf Rückerstattung von Kursgebühren, weil der Verein vorübergehend seinen Kursbetrieb einstellt oder aufgrund einer behördlichen Anordnung einstellen muss?

Diese Frage kann nur einzelfallabhängig und unter Berücksichtigung der vertraglichen Grundlage beantwortet werden. Ein Anspruch auf Rückerstattung oder Minderung kann aber grundsätzlich in Betracht kommen, wenn ein Kurs nicht vollumfänglich stattfinden kann, wobei bereits durchgeführte Einheiten anzurechnen sind.

Hat der Verein einen Anspruch gegen den Staat oder die Kommune, wenn das Gesundheitsamt oder eine sonstige Behörde den Sportbetrieb verbietet?

Nach den Staatshaftungsregeln gibt es keinen allgemeinen Entschädigungsanspruch. Eine Entschädigung vom Staat kommt aber mittelbar über das Kurzarbeitergeld in Betracht, sofern die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Auch eine Entschädigung nach dem sogenannten Infektionsschutzgesetz kann unter Umständen eintreten. Eventuell werden im Laufe des Jahres Sonderförderprogramme oder Notfall-fonds des Landes oder des Bundes aufgelegt.

Wer trägt die Kosten für verlegte oder abgesagte Veranstaltungen wie Mitgliederversammlung, Reisen, Feste?

Auch diese Frage richtet sich nach den abgeschlossenen Vereinbarungen. Beispielsweise ist bei der Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Mitgliederversammlung der abgeschlossene Mietvertrag die rechtliche Grundlage zur Auseinandersetzung der Ansprüche.

Gilt Gleiches, wenn das Gesundheitsamt oder eine sonstige Behörde eine Veranstaltung untersagt?

Zusätzliche Rechtsfolgen können sich ergeben. Tritt der Verein beispielsweise als Reiseveranstalter auf und muss eine geplante Reise aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, so liegt ein unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstand vor, der zur Verpflichtung des Vereins führt, die geleisteten Anzahlungen vollständig zurückzubezahlen.

Kann auch ein Sportverein oder Sportverband Kurzarbeit anmelden und Kurzarbeitergeld bei der Arbeitsagentur beantragen?

Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn, wie in jedem anderen Betrieb auch, die entsprechenden Voraussetzungen hierfür vorliegen. Wenn Betriebe aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund eines unabwendbaren Ereignisses die Arbeitszeit vorübergehend verringern und Kurzarbeit anzeigen, zahlt die Agentur für Arbeit bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Kurzarbeitergeld. Dessen Hauptzweck ist es, bei vorübergehendem Arbeitsausfall die Weiterbeschäftigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ermöglichen und Entlassungen zu vermeiden. Betriebe, die aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie Kurzarbeitergeld beantragen möchten, müssen die Kurzarbeit zuvor bei der zuständigen Agentur für Arbeit anzeigen. Diese prüft dann, ob die Voraussetzungen für die Leistung erfüllt sind. (Quelle: Badischer Sportbund)

