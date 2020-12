Die brisante Rückkehr von Michael Schiele

Das Fußball-Business ist ein undankbares Geschäft. Michael Schiele (Bild), der neue Trainer des Zweitligisten SV Sandhausen, musste das am eigenen Leib bereits erfahren. Im Sommer führte er die Würzburger Kickers überraschend ins Unterhaus, wurde dann aber nach nur drei Pflichtspielen entlassen, weil ein Mann mit prominentem Namen andere Pläne verfolgte: Felix Magath. Der Fußball-Chef des Würzburger Sponsors Flyeralarm setzte Schiele vor die Tür. Zuvor sollen die Verantwortlichen dem 42-jährigen Publikumsliebling weitere Neuzugänge verwehrt haben.

Anschließend wurde Marco Antwerpen als Coach installiert. Mit ihm kamen gleich mehrere Spieler kurz vor dem Ende der Wechselfrist. Doch Schieles Nachfolger blieb glücklos, musste seinen Stuhl ebenfalls wieder räumen. Erst mit Bernhard Trares, dem ehemaligen Coach des SV Waldhof Mannheim, kam der ersehnte Befreiungsschlag. Den einzigen Saisonsieg fuhren die Unterfranken gegen Hannover 96 mit 2:1 ein. Mit einem weiteren Erfolg am Sonntag, 6. Dezember, könnte Würzburg auf einen Punkt an den SVS heranrücken (Spielbeginn: 13.30 Uhr). Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier weiß: „Das ist ein ganz großes Schlüsselspiel für die gesamte Saison.“

Emotionen ausblenden

Nach dem sechsten sieglosen Spiel nacheinander sind die Kurpfälzer auf Platz 15 abgerutscht. Beim 1:4 gegen den FC Erzgebirge Aue machte der ansonsten so zuverlässige Aleksandr Zhirov keine gute Figur. Kevin Behrens verschoss einen Strafstoß und insgesamt konnte der SVS nicht das abrufen, was Schiele sich bei seinem Debüt gewünscht hatte. Nun geht es an den Dallenberg, Schieles Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. „Natürlich hat mich das Aus gewurmt, aber die Enttäuschung ist verflogen. Ich möchte die vielen Emotionen ausblenden, wenn ich in das Stadion laufe. Ich bin ein positiv eingestellter Mensch und muss 90 Minuten lang einen kühlen Kopf bewahren. Außerdem habe ich hier eine super Aufgabe vor der Brust“, zeigt sich Schiele nicht nachtragend.

Vor dem Aue-Spiel hatte er nach seiner Vertragsunterzeichnung nur zwei Trainingseinheiten, um die Spieler kennenzulernen. Auf große Umstellungen verzichtete er deswegen, doch inzwischen ist er einen Schritt weiter: „Wir hatten jetzt mehr Zeit und konnten mehr arbeiten. Ich habe im athletischen Bereich neue Reize gesetzt, weil ich der Meinung bin, dass wir da noch Luft nach oben haben. Ich konnte auch ein paar Spieler näher kennenlernen.“

Esswein wieder bereit

Es könnte nun also sein, dass Veränderungen anstehen. In personeller Hinsicht steht Alexander Esswein wieder zur Verfügung und Tim Kister macht nach seiner Knieverletzung Fortschritte. Mehr lässt sich der zweifache Familienvater aber noch nicht entlocken. Sein Ziel ist es, den Negativtrend zu stoppen. „Ich möchte die Spirale beenden und werde an ein paar Stellschrauben drehen. Tabellarisch habe ich mir noch kein Ziel gesetzt, aber wir wollen da hinten rauskommen und haben auch die nötige Qualität im Kader“, ist sich Schiele sicher.

Von der Papierform her verfügt der SVS über den stärksten Kader der Clubgeschichte. Bisher konnten es die Profis noch zu selten umsetzen. In der jetzigen Phase zählen aber ohnehin nur noch Ergebnisse. „Wir müssen hellwach sein. Wir treffen auf einen aggressiven Gegner, der aber auch gepflegten Fußball spielen kann.“ Bedeutet im Umkehrschluss: Der SVS muss den Kampf annehmen, damit er auch nach dem zehnten Spieltag weiter auf einem Nichtabstiegsplatz steht. Bild: Pix-Sportfotos

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.12.2020