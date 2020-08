Die Erkenntnis steht über dem Ergebnis

Uwe Koschinat probiert die Vierer- und die Dreierkette aus. © dpa

Der SV Sandhausen testet an diesem Samstag beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 (Spielbeginn: 14 Uhr). Diese Nachricht an sich ist nichts Besonderes. Dass das Spiel aber überhaupt stattfinden kann, dagegen schon, denn die Rheinhessen mussten ihr für Mittwochabend angesetztes Testspiel kurzfristig wegen eines Corona-Falls absagen. In der Folge wurden alle anderen Profis aber negativ getestet und somit steht dem dritten Test aus Sicht des SVS nichts mehr im Wege.

Hinsichtlich der Belastung wird dieser es aber in sich haben, denn das Spiel ist auf zwei Mal 60 Minuten angesetzt. „Wir haben mit unseren Gegnern in der Vorbereitung eine kontinuierliche Steigerung der Spielzeiten vereinbart. Wir möchten so vielen Jungs wie möglich aus unserem Kader die Chance geben, am Samstag über einen längeren Zeitraum zu spielen. Unser Kader gibt das personell her“, sagt Koschinat.

Nach den ersten beiden Tests gegen den VfB Stuttgart (1:6) und den AS Nancy (3:3) warten die Schwarz-Weißen noch auf einen Sieg für das Selbstvertrauen. Außerdem auffällig: die hohe Anzahl an Gegentoren. „Das waren zu viele“, findet auch Koschinat, der fordert: „Ich erwarte nun eine andere Stabilität, auch wenn es gegen einen gestandenen Bundesligisten geht, der uns natürlich alles abverlangen wird.“

Im ersten Teil der Vorbereitung, die am Samstag endet, stand die Viererkette im Fokus. Nach dem Spiel in der Opel-Arena, das vor leeren Rängen ausgetragen wird, steht eine Woche Heimtraining auf dem Programm. Koschinat erklärt, weshalb er sich für diesen Weg entschieden hat: „Ich habe in meiner Trainerkarriere ausschließlich positive Erfahrungen damit gemacht, noch einmal eine solche Phase während der Vorbereitung einzulegen.“

Offensivspiel muss funktionieren

Im zweiten Teil soll dann die Dreierkette trainiert werden. Diese Umstellung war maßgeblich dafür verantwortlich, dass der SVS im Vorjahr frühzeitig die Klasse sicherte. Jetzt geht es erst einmal darum, mit vier Abwehrspielern einen Schritt nach vorne zu machen. Das Ergebnis steht aber erneut nicht im Vordergrund, unterstreicht Koschinat: „Wir werden offensiver in das Spiel gehen, als wir das beispielsweise in einem DFB-Pokalspiel gegen Mainz 05 tun würden. Ich bin kein Fan davon, ein solches Testspiel mit dem Ziel anzugehen, ein respektables Ergebnis zu erzielen, ohne dabei Erkenntnisse zu gewinnen, wie unser Offensivspiel funktionieren könnte. Wir müssen viele Dinge unter Wettbewerbsbedingungen erproben. Wenn wir das Tempo bis zum Schluss mitgehen können, haben wir den ersten Teil der Vorbereitung gut abgeschlossen.“

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.08.2020