Die ersten Zähler sind nun gebucht

Mit 28:22 (14:15) besiegten die Oberliga-Handballerinnen der HG Oftersheim/Schwetzingen den TV Nellingen II und sicherten sich im Aufsteiger-Duell ihre ersten beiden Punkte in der aktuellen Saison. „Wir freuen uns in unserer Situation über jeden Punkt“, blieb Trainer Matthias Kolander bescheiden. Denn ein Selbstläufer war es nicht.

Zäh gestaltete sich der Auftakt (3:3/9.) und wies auch einige Rückstände auf (3:5, 8:11, 11:14). Nadja Grafetstetter im Tor sorgte jedoch dafür, dass diese nicht zu hoch ausfielen. Vorne war die A-Jugendliche Alina Hilbert auf der Spielmacherposition der antreibende Motor, der mit Anspielen und eigenen Treffern den Gastgeber im Rennen hielt. Oder sie war mit daran beteiligt, Siebenmeter zu ziehen. Da erweist sich Lena von Beeren inzwischen als solide Vollstreckerin. Auf der Gegenseite war indes Annika Distel kaum zu stoppen, die es am Ende auf zehn Treffer brachte.

„Das war hart umkämpft“

Kurz vor der Pause wurden die Differenz zum Gegner fast eliminiert und nach dem Seitenwechsel mit neuem Schwung die Verhältnisse geklärt. Teilweise während einer doppelten Überzahl wurde der TVN in Bedrängnis gebracht (19:15/36.). Der Angriff wies nun mehr Struktur auf, auch wieder mit der zuvor neutralisierten Karolin Kolb als Option, Balleroberungen – mit Hilbert auf der Deckungsspitze – sorgten für Entlastung. Nellingens Trainerin Iryna Kalpakova zog die Notbremse, legte Kolb und Hilbert per Manndeckung an die kurze Leine. Dies schaffte Räume für die anderen. Ihren Vorsprung wollten sich die HG-Frauen nicht mehr nehmen lassen. Selbst in Unterzahl wurde getroffen, eine finale offene Abwehr der Gäste brachte keine Veränderung mehr.

„Das war hart umkämpft“, war Kolander nach Abpfiff erleichtert. Erst nach der Halbzeit kamen wir so richtig ins Spiel zurück, gingen im Angriff in die Tiefe.“ Jetzt soll gegen HB Ludwigsburg, auch noch punktlos, nachgelegt werden. Allerdings findet diese Partie am Samstag (18 Uhr) auf fremden Geläuf statt.

HG: Grafestetter; Kubach, Münch, Förste, Magnus (3), Büker (2), Barthelmeß (2), Hilbert (6), von Beeren (6/6), Bosse, Königsmann (1), Marmol Carmona (2), Kolb (6). mj

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.11.2019