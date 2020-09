Die Fragezeichen lösen sich auf

Etwas unsicher blickte Aleksandr Zhirov in Richtung Pressesprecher Markus Beer und fragte: „Habe ich jetzt zu viel verraten?“ Nein, das hatte der Innenverteidiger des Zweitligisten SV Sandhausen nicht, denn wenig später bestätigte Trainer Uwe Koschinat in einer zweiten Gesprächsrunde das, was Vize-Kapitän Zhirov schon längt ausgeplaudert hatte: Der SV Sandhausen wird mit einer Dreierkette in die neue Saison starten.

Sie war der Schlüssel zum Klassenerhalt im Vorjahr. „Die Mannschaft fühlt sich mit diesem System wohl“, sagte Zhirov. Ihm persönlich sei es eigentlich egal. Genauso egal ist es dem Russen, ob er am Freitag im Testspiel gegen Wehen Wiesbaden (Spielbeginn: 17 Uhr) auflaufen wird oder einen Tag später bei der Generalprobe für den DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern (13.30 Uhr). „Ich will im Pokal spielen“, sagte Zhirov und befindet sich mit seiner Kampfansage in prominenter Gesellschaft, denn auch Erik Zenga und Neuzugang Anas Ouahim wollen von Beginn an so viele Pflichtspiel-Einsätze wie nur möglich verbuchen.

Mehr als elf Spieler kann Coach Koschinat, der am vergangenen Dienstag seinen 49. Geburtstag feiern durfte, aber nicht aufstellen und so hat das Scharren um die Plätze in der Startformation längst begonnen. Martin Fraisl hat seinen Platz zwischen den Pfosten sicher, davor gelten Dennis Diekmeier, Aleksandr Zhirov, Tim Kister und Nils Röseler als gesetzt. Auch Robin Scheu, Julius Biada und Denis Linsmayer sowie Kevin Behrens haben gute Aussichten auf einen Stammplatz.

Contento hat gute Karten

Bedeutet: Zwei Plätze scheinen noch umkämpft zu sein. Diego Contento dürfte trotz seines kleinen Rückschlags während der Vorbereitung die besten Karten auf den Platz hinten links haben und in der Offensive kämpfen Mario Engels und Daniel Keita-Ruel wohl um den Platz neben Behrens. Koschinat sagt: „Wir haben positive Eindrücke gewonnen. Unsere Personalpolitik und unsere Analyse nach den bisherigen Testspielen harmonieren zu 100 Prozent. Wir konnten unsere Schwachstellen, wie zum Beispiel die Torarmut aus dem Mittelfeld, angehen. Ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenstellung des Kaders.“

Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca hatte kürzlich betont, dass es aktuell keine Bewegung auf dem Transfermarkt gebe. Das hat zur Folge, dass der SVS weiterhin Abnehmer für sieben Spieler sucht. Im Umgang untereinander gibt es dadurch aber keine Probleme, bestätigt Koschinat: „Wenn man unseren Standpunkt nicht kennen würde, dann würde man nicht merken, dass diesen Spielern nahegelegt wurde, dass sie den Verein verlassen sollen. Sie hängen sich zu 100 Prozent rein. Schließlich müssen sie sich auch auf ihre neuen Aufgaben vorbereiten.“

Die Vorbereitung des SVS geht nun aber in die heiße Phase. Gegen Wiesbaden und in Kaiserslautern wird Koschinat zwei unterschiedliche Mannschaften aufbieten, um die Intensität noch einmal zu steigern. Der 49-Jährige sagt: „Das vordergründige Ziel ist es, dass die Spieler über 90 Minuten auf dem Platz stehen sollen. Darüber hinaus geht es darum, in unterschiedlichen Konstellationen zu agieren, um weitere Eindrücke über die normale Trainingsarbeit hinaus zu gewinnen.“

Für einheitliche Regelung

Beim Gespräch während des Trainingslagers in Bad Schönborn sprach sich Kabaca außerdem für eine einheitliche Regelung bei der Teil-Rückkehr der Fußballfans aus. Nachdem RB Leizpig von der Stadt die Erlaubnis erhalten hatte, vor bis zu 8500 Zuschauern zu spielen, sagte der Sportliche Leiter am Donnerstag: „Wenn ich Funktionär des FC Bayern München wäre, würde mich diese Nachricht schon sauer stimmen. Leipzig ist ein Konkurrent und wenn Bayern als Triple-Sieger ohne Zuschauer spielen muss, dann ist das ein schmaler Grat.“

Natürlich würden auch die SVS-Profis gerne wieder vor Fans im eigenen Stadion spielen, allerdings gebe es dazu noch keine Neuigkeiten zu vermelden, bestätigte Pressesprecher Beer. Demnach findet auch der Test gegen den SVWW vor leeren Rängen statt.

