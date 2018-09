Was für ein Jahr für Jens Mergenthaler: Deutscher Meister, Europameister und jetzt im spanischen L’Hospitalet de Llobregat bei Barcelona auch Weltmeister bei den Masters 40 in der Klasse bis 94 Kilogramm – der Gewichtheber aus Oftersheim hat ein bemerkenswertes Triple geschafft. „Die Freude ist groß, besser geht es nicht“, sagte Mergenthaler voller Stolz. Für den am 20. September 40 Jahre alt

...