Die Großen gewinnen Goldmedaillen

Die Turnerinnen der DJK Hockenheim hatten sich in Rheinau auf der Gauebene für den Bezirksentscheid in Sulzfeld qualifiziert. Rund 6000 Kinder und Jugendliche starten bei insgesamt 13 Gau- und vier Bezirksentscheiden um sich für das badische Landesfinale zu qualifizieren und die DJKlerinnen sind jährlich mit großem Eifer und Erfolg dabei.

Im Wettkampf eins (Jahrgang 2010 und jünger) erzielte Amelie Gross am Sprung die zweitbeste Wertung von 23 Teilnehmerinnen. Gleiches gelang Stella Amato am Boden. Riesig war die Freude als am Ende feststand, dass die tollen Leistungen mit einem Podestplatz belohnt wurden.

Nur mit vier Starterinnen

Im Wettkampf zwei (2008 und jünger) konnten die DJKlerinnen ersatzgeschwächt nur zu viert antreten. Lennja Schelle schaffte es am Sprung, Reck und Boden unter die Top drei bei 33 Starterinnen. Nina Tewes erhielt sogar die Tagesbestwertung am Boden. Am Ende erreichte die Mannschaft mit 169,5 Punkten den vierten Platz. „Das war wirklich super knapp“ bemerkte Trainerin Sabine Merker, denn zum Drittplatzieren, dem TSV 1863 Tauberbischoffsheim, fehlten gerade mal 0,2 Punkte.

Die älteste Mannschaft turnte im Wettkampf drei (2006 und jünger). Marleen Haas erzielte am ersten Gerät, dem Sprung, die beste Wertung aller 39 Teilnehmerinnen. Am Reck schaffte es die Mannschaft der DJK sogar, sich die ersten drei Plätze zu sichern. Auch die Balkenübungen waren stark. Am Boden besiegten sie die Konkurrenz: Greta Brennecke und Marleen Haas erhielten die höchste Wertung des Tages mit 15,7 Punkten und Maya Schenk und Leonie Vetter folgten dicht auf mit 15,4 Punkten. „Das war eine starke Leistung“ lobte Trainerin Karin Leiß die Mädchen. Kein Halten gab es mehr als die Mannschaft aufs oberste Treppchen stieg und strahlend ihre Goldmedaillen in Empfang nahm. „Die bekommen einen Ehrenplatz“ waren sich Turnerinnen und Eltern einig. ska

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.04.2019