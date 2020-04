Die Not bei den Fußballclubs im Profi- und höheren Amateurbereich steigt von Tag zu Tag, Kurzarbeit ist das alles dominierende Wort auch hier. Doch was passiert an der Basis wie am Beispiel des Fußball-Kreisligisten SC 08 Reilingen, das wir separat beleuchtet haben. Wir sprachen mit Ronny Zimmermann (Bild), dem Präsidenten des Badischen Fußball-Verbandes, über Möglichkeiten für kleinere Vereine und über eine mögliche Saisonfortführung.

Herr Zimmermann, derzeit wird viel gesprochen über Hilfsfonds und finanzielle Unterstützungen im Profi- und gehobenen Amateurbereich. Was ist denn mit dem Kreisklassen-Club, dem die Einnahmen beispielsweise von Sponsoren wegbrechen?

Ronny Zimmermann: Im Prinzip sind das hier dieselben Mechanismen. Die Hilfsfonds gelten nicht nur für große Vereine. In meinen Augen sind Kleinunternehmen gleichzusetzen mit kleinen Vereinen. Wir filtern gerade, welches der aktuellen Hilfsangebote für die Vereine gilt und was nicht. Über das Land Baden-Württemberg hat Dr. Susanne Eisenmann zudem in einer Mitteilung in Aussicht gestellt, dass ein Hilfsfonds auf den Weg gebracht werden soll.

Was heißt das konkret für den Verein auf dem Dorf?

Zimmermann: Die derzeitige Lösung mit Darlehen für Kleinunternehmer halte ich für wenig lösungsorientiert. Will man Arbeitsplätze und kleine Unternehmen erhalten, helfen nur Zuschüsse, denn das Geld für das Darlehen müsste später erst einmal zusätzlich wieder erwirtschaftet werden, ehe zurückgezahlt werden kann.

Gibt es derzeit von Seiten des badischen Verbandes eine Beratungsstelle für die Vereine in finanziellen Fragen?

Zimmermann: Auf unserer Homepage haben wir einen Fragen-Antworten-Katalog, wo die wesentlichen Aspekte zusammengefasst sind. Allerdings kann auch jeder, der ein Problem hat, sich direkt per E-Mail an einen Ansprechpartner wenden.

Wie ist denn der Stand der Überlegungen, wie die Saison zu Ende gebracht oder gewertet werden könnte?

Zimmermann: Stand heute gibt es überhaupt kein realistisches Szenario, weil wir gar nicht wissen, wann wir einen Stand haben, bei dem man wieder an einen Spielbetrieb denken kann. Das ist in der Tat wie Glaskugel-Lesen. Was wir derzeit definitiv nicht machen, ist spekulieren, denn jeder ist für sich selbst verunsichert und da ist an dieser Stelle das Streuen von Spekulationen nicht der richtige Weg. Wir orientieren uns an Fakten und an Empfehlungen der Gesundheitsbehörden.

Wie viele Modelle der Saison-Fortführung existieren?

Zimmermann: Derzeit haben wir 13 denkbare Szenarien, die in sich noch einmal diverse verschiedene Varianten beinhalten. Ich betone aber: Es wird keine Lösung geben, bei der alle – Spieler, Trainer und Vereinsverantwortliche – am Ende jubeln und sagen, dass alles super ist. Man muss verstehen, dass wir uns in einer Krisenlage befinden, die wir so noch nie gehabt haben. Wenn einer die Lösung bietet, mit der alle zufrieden sind, kann er uns aber gerne schreiben. wy/Bild: bfv

