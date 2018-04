Anzeige

Er ist Spieler und Vorsitzender in Personalunion, zweifacher Familienvater und auch beruflich sehr eingespannt. All das hält Jan Jacobsen (38) – mittlerweile seit 1998 beim Vollkugelclub (VKC) Eppelheim und damit das Urgestein im Team des neuen und alten deutschen Meisters – nicht davon ab, nahezu Woche für Woche Topleistungen in der DCU-Bundesliga der Sportkegler abzurufen.

Auswärts im Schnitt 988, zu Hause 1017 Kegel – es ist vor allem die Konstanz und die Nervenstärke als Schlussspieler, die Jacobsen (Bestleistung 1104 Kegel) so unentbehrlich macht. Nach der Meisterehrung am Samstag in Gerolsheim zog er gegenüber unserer Zeitung Bilanz einer Saison voller Rekorde.

Herr Jacobsen, 44:0-Punkte, verlustpunktfrei durch die Saison, mittlerweile 40 Siege am Stück, in vielen Spielen mehrere hundert Kegel Vorsprung – ist die Motivation angesichts dieser Überlegenheit das größte Problem beim VKC?