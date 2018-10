„Die Jungs wollen Erfolg und sind bereit, immer 100 Prozent abzurufen“

Der KSC Schwetzingen ist endgültig in der Fußball-Kreisklasse A angekommen. Das unterstrich die Mannschaft von Trainer Deniz Acikgüloglu insbesondere am vergangenen Wochenende mit dem 4:0-Auswärtssieg bei der SG Oftersheim. „Wie so oft im Sport, ist die Tagesform ausschlaggebend über die Leistung und da hatte Oftersheim keinen guten Tag“, blickt der KSC-Coach zurück, ohne das Auftreten seines Teams schmälern zu wollen.

„Wir waren von Anfang an hochkonzentriert und diszipliniert und haben alles umgesetzt, was wir uns im Training angeeignet und vorgenommen haben.“ Mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen hat man beim Aufsteiger den durchwachsenen Saisonstart vergessen gemacht und ein klares Zeichen an die Konkurrenz geschickt. Der Abstiegskampf dürfte für die Schwetzinger zunächst einmal tabu sein.

„Ich kann wirklich nicht sagen, was der Knackpunkt war. Die Jungs wollen Erfolg und sind bereit, im Training dafür immer 100 Prozent abzurufen“, bestätigt Acikgüloglu. „Sie wollen immer mehr und diese Einstellung nehmen sie jeden Sonntag mit ins Spiel.“ Der langjährige B-Ligist ist in seiner Entwicklung somit zu einem ernstzunehmenden A-Ligisten herangereift, wenngleich der KSC-Coach bemüht ist, den Ball flach zu halten und den aktuellen Tabellenstand als Momentaufnahme zu genießen.

„Klar wäre es positiv, wenn wir in den nächsten Wochen noch ein, zwei Plätze gutmachen würden. Aber dafür müssen wir noch härter arbeiten und dürfen nicht überheblich werden. Es kann auch schnell mal ein paar Plätze nach unten gehen“, so Acikgüloglu. Am kommenden Sonntag wartet mit dem Gastspiel des Spitzenreiters FC Hochstätt Türkspor ein wahrer Prüfstein auf den KSC. Bitter ist der Ausfall von Cihan Burgurcu, der in der Vorrunde wegen eines Meniskusschadens nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Auch Üveys Tek wird ausfallen.

Duell der Sehnsüchtigen

Die Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis treiben sowohl den FV Brühl II als auch den SV Altlußheim an, die am Sonntag direkt aufeinandertreffen. Die SG Oftersheim fährt zur TSG Rheinau, mit der sie 2017 gemeinsam in die A-Klasse aufgestiegen war. Zu guter Letzt wollen sowohl der SC Olympia Neulußheim (gegen die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen) als auch der SV Rohrhof (gegen den TSV Neckarau) versuchen, den Anschluss an die Spitze herzustellen. wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018