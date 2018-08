Die Kraft kommt aus der Mitte

Anzeige

Schwetzingen/Sandhausen.Dirk Stelly (Bild: SVS) macht keinen Hehl daraus, dass er ein Freund vom Training unter gewissen Belastungen ist – auch aufs Wetter bezogen. „Triathleten, die beim Ironman auf Hawaii antreten, müssen sich unter bestimmten Bedingungen vorbereiten, um eine Chance zu haben. Sie haben auch keine Ausreden“, meint der Athletiktrainer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen mit Blick aufs Thermometer. Das zeigte bei dem wöchentlichen Trainingsgastspiel außerhalb des BWT-Stadions im Wellness- und Fitnesspark Pfitzenmeier in Schwetzingen satte 35 Grad Celsius an.

Diesmal ging’s für die Spieler direkt unter der glühenden Vormittagssonne in den „Power Garden“ im Außenbereich des Studios. Kraft- und Ausdauerschulung unter klimatischen Spielbedingungen – bei der Partie in Greuther Fürth (1:3) herrschten ähnliche Temperaturen, gegen den Hamburger SV am Sonntag, 12. August, 13.30 Uhr am Hardtwald, kratzt die Quecksilbersäule an der 30er Marke. Alles kein Problem für die Profikicker: Ihre Konzentration liege voll und ganz auf dem anstehenden Spiel, so Athletiktrainer Stelly. Und die Hitze sei reine Kopfsache: Wenn man sich nicht damit beschäftige, sei sie auch kein Problem.

Vollgas in der Vormittagssonne

Video Sport SV Sandhausen: Powertraining im "Power Garden" bei Pfitzenmeier in Schwetzingen

Bei der Einheit mit Haki Kadria, sportlicher Direktor bei Pfitzenmeier, sowie dessen Kollegin Jaqueline Späth läuft den Fußballern zwar der Schweiß, was der Sonne und dem knackigen Programm geschuldet sein dürfte. In Abstimmung mit dem Trainerteam um SVS-Chefcoach Kenan Kocak stellt Kadria einmal pro Woche für die Zweitliga-Kicker für eine Stunde Übungen zusammen – diesmal liegt der Fokus auf der Stabilisierung von Rumpf, Schultern und Hüfte, kurzum: Ganzkörpertraining. Dafür bietet der neue „Power Garden“ beim Pfitzenmeier-Resort auf fast 600 Quadratmetern alle Möglichkeiten – und das mit Übungsfeldern auf angenehmem Bodenbelag sowie einer einzigen Station: dem „Funs C Training Tower“. Der Container offenbart an all seinen Seiten und im Inneren unendlich viele Trainingsoptionen. Kadria erklärt den Ablauf des Rotation-Performance-Trainings – 45 Sekunden Vollgas, zur nächsten Station wechseln, Trinkpausen sind mit kalkuliert.