Auch in Neckarhausen war seine Equipe in der ersten halben Stunde der Partie gut im Spiel und führte mit 1:0. „Doch 30 gute Minuten reichen nicht, wenn dann noch schlechte 60 Minuten hinzukommen“, hadert Beneke. Aufgeben ist dennoch nicht sein Ding und so geht er die restlichen Aufgaben sehr professionell an und erwartet dasselbe auch von seinem Kollektiv. „So lange der Trainer brennt, brennt alles“, sagt er: „Sollte ich bei irgendjemandem einen Spannungsabfall merken, ist er draußen.“

Ausgerechnet jetzt steht das Duell mit der derzeitigen Tormaschine FV Brühl II bevor. Doch bereits im Hinspiel bewiesen die Plankstädter, dass sie auch hier mithalten können.

Im Abstiegskampf gefordert ist weiterhin der SV Altlußheim, der die SG Oftersheim begrüßt. Im Titelrennen liefern sich der Spitzenreiter SV Rohrhof (gegen den SC Pfingstberg/ Hochstätt) und Verfolger Spvgg 06 Ketsch II (gegen den VfL Kurpfalz Neckarau II) ein Fernduell. Schaulaufen angesagt ist für den SV 98 Schwetzingen II gegen den FC Hochstätt Türkspor. wy

