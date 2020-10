Die nächste Niederlage?

„Das wird das einfachste Spiel für uns, da haben wir nichts zu verlieren“, war Handball-Trainer Christoph Lahme schon lange klar. In Anbetracht der bisherigen negativen Ergebnisse hat sich an dieser Einstellung absolut nichts geändert. Die Jugend-Bundesliga-Truppe der HG Oftersheim/Schwetzingen ist bei den Rhein-Neckar-Löwen zu Gast (Samstag, 17.30 Uhr, Stadthalle Östringen) und gilt dort als krasser Außenseiter.

Probleme, Planungsschwierigkeiten bereiten den Jugendcoaches der HG dabei die komplexe Ansetzung weiterer Spiele. So ist die Oberliga-B-Jugend in Bietigheim zugange (15 Uhr), ebenfalls am Samstag spielen A2 und B2, die alle teilweise auf den gleichen Pool an Akteuren zurückgreifen. Möglicherweise benötigt auch Cheftrainer Holger Löhr wie zuletzt in Konstanz die Anwesenheit eines oder mehrerer A-Jugendlicher für das am Abend steigende Drittliga-Spiel gegen Plochingen.

Aber vorher aufgeben ist für Lahme keine Option: „Wir werden kämpfen bis zum Schluss, damit sich die Löwen ihre Beute verdienen und wir gestärkt in die nächsten Begegnungen gehen können.“ mj

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.10.2020