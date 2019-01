Michael Jung zählt zu den erfolgreichsten Reitern Deutschlands. Seine größten Erfolge sammelte er bis heute in der Vielseitigkeit. Er ist Olympiasieger, Weltmeister und Europameister, um nur einige Titel zu nennen. Hin und wieder ist der Reiter vom Rande des Nord-Schwarzwalds auch auf Turnieren hier in der Region zu sehen. Zum Start in die Saison 2019 ging er mit seinen drei Pferden Dark Diamond, Django und Sinderella auf der Reitanlage Wolf in Eppelheim an den Start.

Was bringt einen international erfolgreichen Reiter nach Eppelheim?

Michael Jung: Das ist ganz einfach, das sind die jungen Pferde, die im Aufbau sind. Sie sammeln Turniererfahrung und kommen so auch mal weg von zu Hause. Außerdem lernen sie so neue Parcoure kennen, denn jeder Parcoursbauer baut auch anders. Die Pferde sammeln hier Erfahrung.

Wie hat sich der Ritt mit Sinderella im Parcours heute angefühlt?

Jung: Sinderella lässt sich schnell ablenken insbesondere auf größeren Turnieren. Hier hatte sie weniger Druck und kam gut wieder runter. Ich bin sehr zufrieden mit ihr und den anderen beiden jungen Pferden, die im M-Springen bereits zwei Nullrunden gegangen sind.

Auch für Sie ist das Turnier hier auf der Reitanlage Wolf das erste Turnier im Jahr, was steht bei Ihnen in dieser Saision an?

Jung: Zunächst einmal fahren wir auf zwei große Turniere nach Basel und Leipzig. Jetzt am Anfang zeichnet sich dann ab, welche weiteren Starts in diesem Jahr noch anstehen. Da hat auf internationaler Ebene auch der Bundestrainer noch mitzuentscheiden. National ist das natürlich einfacher. In der Vielseitigkeit sieht das nochmal anders aus. Sam ist in Rente, es gibt bereits ein paar andere Pferde, die in den Startlöchern stehen, doch das ist alles noch nicht ganz rund. Daher sind wir froh, dass in diesem Jahr erstmal die Europameisterschaften anstehen und erst in eineinhalb Jahren wieder Olympia. Die ganz großen Ziele liegen also noch ein Stück weit weg, und es gibt auch bereits einige vielversprechende jüngere Paare.

Wo wir gerade bei jüngeren Paaren sind – was geben Sie als erfahrener internationaler Reiter jüngeren Reitern gerne mit auf dem Weg?

Jung: Ich denke es ist besonders wichtig, immer weiter an sich zu arbeiten. Manchmal muss man dafür auch wieder ein Stück zurückgehen, offen bleiben und sich Gedanken machen.

Zum Abschluss – gibt es etwas, was Sie an dem Turnier hier auf der Reitanlage Wolf besonders schätzen?

Jung: Ganz klar: das herzliche Team. Man merkt, dass es hier viele helfende Hände gibt, was auf einem kleineren Turnier ohne die ganz großen Sponsoren sehr wichtig ist. Viele packen mit an und auch die Gegebenheiten mit den drei Hallen sind sehr gut. lilo

