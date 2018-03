Anzeige

Kenan Kocak hasst verlieren. Und umso mehr, wenn es so passiert wie am Sonntag beim 1:2 in Regensburg (wir berichteten). „Da haben wir Geschenke verteilt – aber das ist abgehakt“, blickt er mit voller Konzentration auf die nicht minder schwere Heimaufgabe morgen (13 Uhr, BWT-Hardtwaldstadion) gegen den VfL Bochum.

Auch Innenverteidiger Tim Knipping weiß, dass die Niederlage ärgerlich war. Die Gegentore seien beide nach eigenen Fehlern gefallen, aber genau darin liege auch ein Vorteil: „Wir wurden nicht spielerisch vorgeführt, sondern haben individuelle Fehler gemacht. Die kann man abstellen und genau daran arbeiten wir Tag für Tag.“ Nachdem Knipping selbst auch schon zuvor beim 1:1 zu Hause gegen Aue in einer Szene nicht gut ausgesehen hatte, soll nun wieder Schluss sein mit Fehlern und Geschenken: „Gegen Bochum wollen wir uns die Punkte zurückholen, die wir gegen Regensburg liegengelassen haben“, sagt der 23-Jährige, der in dieser Saison der Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten im Sandhäuser Kader ist.

Nicht am Tabellenplatz messen

Dass sie den derzeitigen 15. VfL Bochum nicht an dessen Tabellenstand messen dürfen, wissen Kenan Kocak und seine Spieler. „Jeder, der sich ein wenig mit Fußball beschäftigt, weiß, wie stark Bochum individuell besetzt ist“, erklärte Kocak und verweist dabei auf Spieler wie Sidney Sam, Robbie Kruse und Kevin Stöger. „Mit solchen Topspielern hast du in diesen Tabellenregionen eigentlich nichts verloren.“ Nach mehreren Trainerwechseln und einigen Unruhen im Verein präsentierte sich der VfL bei den letzten Auftritten stabil und holte unter dem neuen Coach Robin Dutt immerhin fünf Punkte aus den letzten drei Spielen. „Er legt viel Wert auf defensive Stabilität und ein schnelles Umschaltspiel“, weiß der SVS-Coach.