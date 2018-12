Die Stars von morgen kicken sehen

Jugendfußball der Spitzenklasse gibt’s am Sonntag, 6. Januar in der Neurotthalle in Ketsch. Alljährlich ist es der Anspruch der Jugendabteilung der Sportvereinigung 06, Toptalente aus den Nachwuchsleistungszentren der Profivereine in die Kurpfalz zu bringen und sie in einem leistungsmäßig starken Teilnehmerfeld gegeneinander antreten zu lassen. Das wird auch am Dreikönigstag 2019 der Fall sein: Bürgermeister und Schirmherr Jürgen Kappenstein spricht von einem „erstklassig besetzten Turnier“ und die Verbandsspitze des Badischen Fußballverbands, Präsident Ronny Zimmermann und Verbandsjugendleiter Rouven Ettner, freuen sich auf „hochklassigen Fußball mit talentierten Jugendspielern“.

Immerhin sieben Bundesligisten schicken ihre Nachwuchsteams in die Enderlegemeinde, gegen die, neben der Ketscher Vertretung, auch die Drittligisten Karlsruher SC und 1. FC Kaiserslautern und die Regionalligisten Chemnitzer FC und SV Waldhof Mannheim erbittert Widerstand leisten wollen.

Als Turniersieger 2018 führt der SC Freiburg das erlesene Feld an und es bleibt abzuwarten, ob die Breisgauer ihren Titel verteidigen können, was dem 1. FC Köln vor über einem Jahrzehnt zum letzten Mal gelungen ist. Die Südbadener legen großen Wert auf gestalterische Spielertypen, die sich an bis zu vier Trainingstagen in der Woche ihr ideen-reiches, technisches Spiels aneignen. Auch die anderen Nachwuchsteams aus dem Fußball-Oberhaus, wie zum Beispiel Bayer Leverkusen oder die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt, betonen die individuelle Förderung und die angestrebte spielerische und taktische Finesse ihrer Talente.

Neuling FSV Mainz 05 beruft sich auf sein ganzheitliches Konzept, das die Spieler auf und neben dem Platz fördert. Ähnlich sehen es die Verantwortlichen des Karlsruher SC und des 1. FC Kaiserslautern, die auf sportliche Weiterentwicklung und gelungenes Sozialverhalten ihres Nachwuchses hinarbeiten. Letztlich aber gilt für sie wie für die Jugendspieler des SV Sandhausen „selbst unter großen Gegner- und Zeitdruck spielerische Lösungen zu finden“.

Die Vorbereitungen des Budenzaubers sind abgeschlossen, die zahlreichen Helfer sind eingeteilt und Gastfamilien stehen parat.

Los geht’s am Dreikönigstag um 9 Uhr, die Siegerehrung wird gegen 17.30 Uhr stattfinden. Der Eintritt ist frei. wk

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018