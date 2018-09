Die Trauben hängen hoch

Mit viel Selbstvertrauen fährt der VKC Eppelheim II zum morgigen Auswärtsspiel bei Blau-Gelb Nußloch (12 Uhr). Der deutliche Heimsieg gegen Sembach mit neuer Mannschaftsbestleistung von 5900 Kegeln gibt allen Grund dazu. Martin Wolfring (1065) erzielte zudem noch eine persönliche Bestmarke.

Trotz dieser starken Vorstellung wissen die Eppelheimer, dass die Trauben in Nußloch sehr hoch hängen, möglicherweise zu hoch. Blau-Gelb gewann das erste Heimspiel gegen Karlsruhe mit fast 500 Kegeln Vorsprung, dabei glänzten vor allem Thomas Olson (1059) und Johannes Dill (1040). „In der Form ist es nahezu unmöglich, Nußloch zu schlagen“, erwartet Leonard Erni. In Pirmasens überzeugte Nußloch nicht und verlor, Dill war dort aber nicht dabei. Beim VKC II wird Lars Ebert wohl wieder in die Erste rücken, Martin Wolfring dürfte dagegen wieder dabei sein. Die Form ist gut, Eppelheim kann unbelastet aufspielen. mra

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.09.2018