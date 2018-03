Anzeige

Als die Eppelheimer Delegation in Haibach (bei Aschaffenburg) nach getaner Arbeit losfuhr, wusste sie das Ergebnis aus Mühlhausen noch nicht. Nach dem eigenen 6011:5800-Erfolg beim TV Haibach war klar, dass ein Sieg der Thüringer gegen Rot-Weiß Sandhausen den vorzeitigen Titel bedeuten würde. Nächste Station war das italienische Restaurant „Da Bruno“ von Eppelheims Kegel-Legende Christian Schwarz in Nidderau. Das Essen dort war schon länger geplant, dass auch eine größere Feier daraus wurde, lag an der Kunde, die die Eppelheimer kurz vor der Ankunft per Live-Ticker erhielten.

Tatsächlich hatte Mühlhausen im Schlussspurt gegen stark ersatzgeschwächte Sandhäuser mit 5648:5593 gewonnen, so dass der Jubel beginnen konnte. Zehn Punkte Vorsprung fünf Spieltage vor Saisonende, der gewonnene direkte Vergleich – der Titel war verteidigt. Der alte und neue deutsche Meister heißt Vollkugelclub Eppelheim.

Youngster Erni mit Bestleistung

Zweifel daran gibt es schon länger nicht mehr. Zu überlegen ist der VKC mittlerweile. Es war der 35. Bundesligasieg in Folge, und dazu war nicht einmal die Bestbesetzung notwendig. In Haibach fehlten Marlo Bühler und Tobias Lacher, die die zweite Mannschaft verstärkten, und trotzdem stand das Team wieder dicht vor einem Bahnrekord. 6018 Kegel hätte der Meister für eine neue Bestmarke erzielen müssen. Der seit Wochen überragende Daniel Aubelj (1074 Kegel, 406 geräumt) verpasste den Einzelbahnrekord nur um 14 Kegel. Mit einem Auswärtsschnitt von 1066 setzt Aubelj derzeit neue Maßstäbe. Einen großen Anteil daran hat der frühere Weltmeister Theo Holzmann als Betreuer. Die beiden verstehen sich blind, „ein schräger Blick von Theo genügt, und Daniel weiß, was er anders machen soll“, sagte Trainer Matthias Ebert.