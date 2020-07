Diego Contento soll die Paqarada-Lücke füllen

Ein Champions-League-Sieger für den SV Sandhausen: Der bundesligaerfahrene Diego Contento (Bild) wurde von den Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten als Leart Paqaradas Nachfolger für die Linksverteidiger-Position verpflichtet. Nach sechs Jahren hatten der kosovarische Nationalspieler und der SVS beschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen.(wir berichteten).

Am Mittwochvormittag fand eine Pressekonferenz am Hardtwald statt, bei der Kabaca noch erklärte, man führe lose Gespräche mit potenziellen Kandidaten. Im Anschluss an die Medienrunde muss der Deal dann rasch über die Bühne gegangen sein, denn um kurz nach 17 Uhr vermeldete der SVS den Contento-Transfer als perfekt. Zuletzt stand der 30-Jährige, der unter anderem auch beim französischen Erstligisten Girondins Bordeaux Auslandsluft schnupperte und 2013 mit dem FC Bayern München den Henkelpott gewann, bei Bundesliga-Absteiger Düsseldorf unter Vertrag.

Dort kam er allerdings nicht auf die gewünschte Einsatzzeit, so dass der Kontrakt des Halbitalieners nicht verlängert wurde. Bei seinem neuen Kapitel möchte der dreimalige deutsche Meister wieder an alte Zeiten anknüpfen: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Verein und habe mich gleich wohlgefühlt. Ich freue mich, wieder Fußball zu spielen und glaube, hier ist der richtige Platz, um wieder auf mein Niveau zurückzukehren.“

Trainer Uwe Koschinat forderte eine „A-Lösung“, denn Sören Dieckmann und Alexander Rossipal, der aktuell noch an Preußen Münster ausgeliehen ist, verfügen nicht über die gewünschte Erfahrung.

Der Coach freut sich auf Zusammenarbeit: „Er ist der Spieler, den wir uns auf dieser Position gewünscht haben. Einer, von dem ich mir ähnliches erhoffe, wie bei Dennis Diekmeier. Wir haben in den Gesprächen ein ausgezeichnetes Gefühl gewonnen, und auf dieser Basis kann es zu einer Win-win-Situation kommen.“ Die Länge der Laufzeit ließ der SVS in seiner Mitteilung offen. mjw /Bild: dpa

