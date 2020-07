Diego Contento wechselt zum SV Sandhausen

In Diego Contento wird künftig ein mehrfacher deutscher Meister und Champions-League-Sieger am Hardtwald aktiv sein. Der 30 Jahre alte langjährige Bundesligaprofi wechselt ablösefrei in die Kurpfalz und nimmt im Kader des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen den Platz ein, der durch den Abgang von Leart Paqarada frei geworden ist.

Mikayil Kabaca ist froh, die entstandene Vakanz auf der Linksverteidigerposition zeitnah schließen zu können: „Ich bin froh und auch etwas stolz, dass wir mit Diego Contento einen so erfahrenen und erfolgreichen Spieler in Sandhausen präsentieren können. Er passt von seiner Spielweise her super zu unserem Spielsystem und wird uns mit seiner Erfahrung und seiner Präsenz auf dem Platz weiterhelfen“, sagte der Sportliche Leiter bei der Vorstellung des Neuzugangs.

Contento war in den vergangenen beiden Spielzeiten beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf aktiv. Zuvor spielte er vier Jahre in der französischen Ligue 1 für Girondins Bordeaux und davor für seinen Heimatverein, den FC Bayern München, bei dem es der gebürtige Münchner von der F-Jugend bis in die Bundesligamannschaft geschafft hatte.

„Diego ist der Spieler, den wir uns auf dieser Position gewünscht haben. Ein Spieler, von dem ich mir ähnliches erhoffe wie bei Dennis Diekmeier, schon allein aufgrund seiner Erfahrung und Professionalität. Diego hat ganz klar formuliert, dass er nach einer längeren Phase ohne konstante Einsatzzeiten nochmal eine Chance sucht, auf höchstem Niveau anzugreifen. Wir haben in den Gesprächen ein ausgezeichnetes Gefühl gewonnen und auf dieser Basis kann es zu einer win-win Situation kommen, die wir uns alle erhoffen“, heißt Trainer Uwe Koschinat den Neuzugang willkommen.

Beim FC Bayern erlebte Contento die erfolgreichste Zeit seiner Karriere. Er lief zwischen 2010 und 2014 in 49 Bundesligapartien und elf Champions-League-Spielen für den deutschen Rekordmeister auf. Unter anderem stand er im Champions-League-Finale im Jahr 2012, das der FC Bayern gegen den FC Chelsea unglücklich im Elfmeterschießen verlor, über die komplette Spieldauer auf dem Feld. Den Champions-League-Titel gewann er mit den Bayern ein Jahr später. Zudem zieren unter anderem drei Meistertitel und drei DFB-Pokal-Siege die Karrierebilanz des ehemaligen deutschen U20-Nationalspielers, der auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt.

„Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Verein und habe mich gleich wohlgefühlt. Ich freue mich wieder Fußball zu spielen und glaube hier ist der richtige Platz, um wieder auf mein Niveau zurückzukehren. Es zählt nicht nur der Ort, wo man spielt, sondern dass Mannschaft, Trainer und Verein hinter einem stehen. Ich freue mich sehr auf die neue Saison, hoffentlich auch bald wieder mit den Fans, die ich auch grüßen möchte“, sagte Contento bei seinem Eintreffen am Hardtwald.

Zuletzt sammelte Contento in Frankreich zwischen den Jahren 2014 und 2018 in 78 Erstliga-Einsätzen für Girondins Bordeaux viele Erfahrungen auf hohem Niveau. Nach seiner Rückkehr in die Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf warfen ihn dann mehrfach Verletzungen zurück. Seit Beginn des Jahres ist Contento jedoch wieder fit und motiviert, nun beim SV Sandhausen ein neues Kapitel in seiner Karriere zu schreiben.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 01.07.2020