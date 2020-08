Diekmeier bekommt eine Stimme mehr als Neuer

Im Blickpunkt der Social-Media-Welt zu stehen, damit kennt sich Dennis Diekmeier aus. Nachdem der Rechtsverteidiger und Kapitän des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen in der Vorsaison sein Premierentor nach elf Jahren im Profi-Geschäft erzielt hatte, explodierte damals das Netz. Ein Nutzer schrieb zum Beispiel: „Diekmeier trifft. Spätestens jetzt ist klar, dass irgendetwas mit dem Jahr 2020 nicht stimmt.“

Nun hat Diekmeier, der zum Saisonabschluss auch noch einen zweiten Treffer nachlegte, erneut für zahlreiche Posts gesorgt. Der Grund dafür: Bei der Wahl zu „Deutschlands Fußballer des Jahres“ des Fachmagazins „Kicker“ hat der 30-Jährige eine Stimme mehr erhalten als Bayern Münchens Triple-Gewinner Manuel Neuer. Damit belegt Diekmeier gemeinsam mit Jerome Boateng, Serge Gnabry (beide Bayern München), Robin Gosens vom Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo sowie Bielefelds Torschützenkönig der 2. Liga Fabian Klos und Sascha Mölders vom Drittligisten TSV 1860 München den geteilten 18. Platz mit zwei Stimmen.

Neuer erhielt bei der Wahl, die Robert Lewandowski (276 Stimmen) gewann, lediglich eine Stimme. Teilnahmeschluss war allerdings auch schon am 7. August und damit vor Beginn des CL-Finalturniers in Lissabon, das der FC Bayern am Ende gewann. Stimmberechtigt waren Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten. mjw

