Diekmeier in Elf der Saison

Rechtsverteidiger Dennis Diekmeier hat den Sprung in die Elf der Saison des Fußball-Fachmagazins „Kicker“ geschafft. Der Kapitän des SV Sandhausen stand vier Mal in der Elf des Tages und erzielte in der abgelaufenen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga seine ersten beiden Profitore. Mittlerweile hat er 300 Plichtspiele absolviert. Außerdem legte er 2019/2020 drei Treffer für den Tabellenzehnten

