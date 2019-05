Diekmeier verlängert in Sandhausen

Dennis Diekmeier, der sich dem Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen erst in der Winterpause anschloss, hat seinen Vertrag am Hardtwald vorzeitig um drei Jahre verlängert, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ich schätze all die Menschen hier um Präsident Jürgen Machmeier und Cheftrainer Uwe Koschinat herum wirklich sehr“, sagte Diekmeier nach dem geglückten Klassenerhalt in Regensburg am Sonntag. „Es ist fantastisch, hier in Sandhausen zu spielen. Ich fühle mich sehr wohl und habe ein Menge Spaß.“ Und der Spaß geht weiter, denn der Rechtsverteidiger hat seinen ursprünglich bis 2020 laufenden Kontrakt vorzeitig um drei Jahre bis 2022 verlängert.

Dagegen verlassen mit Korbinian Vollmann, Tim Knipping, Maximilian Jansen, Nejmeddin Daghfous, Ken Gipson und Karim Guédé sechs Spieler den Hardtwald.

In den Club verliebt

„Ich will ehrlich sein“, so Diekmeier nach der Vertragsunterschrift. „Am Anfang wollte ich das Engagement in Sandhausen als Sprungbrett nutzen, um nach sechs Monaten wieder zurück in den Erstligafußball zu gelangen. Aber die Rückrunde lief einfach so super und ich muss gestehen, dass ich mich in diesen Verein ein bisschen verliebt habe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Wertschätzung haben mich davon überzeugt, hier zu blieben. Ich möchte dabei helfen, hier etwas aufzubauen und aus diesem Grund habe ich meinen Vertrag um drei Jahre verlängert.“

Glücklicher Präsident

Für Präsident Jürgen Machmeier ist diese Vertragsverlängerung ein Meilenstein: „Heute ist ein glücklicher Tag für den SV Sandhausen und für mich persönlich. Mit der langfristigen Verpflichtung von Dennis Diekmeier haben wir einen Quantensprung vollzogen. Vielen Dank an Dennis, dass er sich hier zum SV Sandhausen bekennt. Er macht damit viele Menschen glücklich, auch in der Mannschaft. Mit ihm wollen wir gemeinsam den Weg der letzten Monate weitergehen und optimieren. Dennis ist ein einmaliger Typ und ich glaube er kann für sich und für den SV Sandhausen eine Ära einleiten. Danken möchte ich allen, die daran mitgewirkt haben, Mikayil Kabaca, unserem Sportlichen Leiter und unserem Trainer Uwe Koschinat“.

„Das ist für uns alle natürlich eine super Nachricht“, freut sich auch Leiter Mikayil Kabaca. „Dennis war nach seiner Verpflichtung von Anfang an ein wichtiger Faktor im Kampf um den Klassenerhalt. Es freut uns, dass wir eine Einigung erzielen konnten, denn Dennis ist Führungsspieler und Kapitän und ein extrem wichtiger Bestandteil der Mannschaft – sowohl auf als auch neben dem Platz.“

Auch Trainer Uwe Koschinat ist voll des Lobes: „Dennis hat in der Rückrunde in allen Bereichen neue Maßstäbe gesetzt, gerade was Ehrgeiz und Trainingsintensität betreffen. Er fungiert als Orientierungspunkt für junge Spieler und bringt unheimlich viel Persönlichkeit und Engagement mit in die Truppe.“ Und damit nicht genug: „Er ist in eine Schlüsselrolle im Abstiegskampf geschlüpft und hat gezeigt, dass er einfach der beste Außenverteidiger der 2. Liga ist. Die Zahlen sprechen für sich und deshalb ist seine Vertragsverlängerung für mich ein ganz wichtiger Schritt in der Kaderplanung.“

Sein erstes Spiel für den SVS absolvierte Diekmeier am 19. Spieltag der Vorsaison – ausgerechnet bei seinem vorherigen Verein, dem Hamburger SV. Seither stand der 29-Jährige in allen 16 Rückrundenspielen über die vollen 90 Minuten auf dem Platz und gab dabei sechs Torvorlagen. Vor seinem Wechsel an den Hardtwald lief der gebürtige Thedinghausener acht Jahre lang für die Rothosen auf und absolvierte insgesamt 173 Spiele in der Bundesliga. zg

Info: Bilder von den Spielern unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.05.2019