Unruhe beim Gegner

„Beim Spiel in Neckarau mussten wir uns am Ende selbst an die Nase fassen, da die Niederlage absolut vermeidbar war. Nach dem Sieg in Rohrbach/Sinsheim war die Niederlage in Neckarau wieder ein kleiner Rückschlag“, beklagt TSG-Eintracht-Trainer Frank Engelhardt. Mit dem FC Türkspor Mannheim treffen die Plankstadter am Sonntag auf ein Verein, der in der vergangenen Woche für Unruhe sorgte, was mit dem Rücktritt ihres Erfolgstrainers Feytullah Genc gipfelte.

„Duelle gegen Türkspor waren immer etwas Besonderes. Türkspor hat in den letzten beiden Spielen mit klaren Siegen aufgewartet und damit unterstrichen, dass es nach einem zeitweiligen Hänger wieder aufwärts geht“, weiß Engelhardt, dass seine Mannschaft einen guten Tag braucht, um die benötigten Punkte zum Ligaverbleib einzufahren.

„Vielleicht bringt uns die Rückkehr auf unseren Rasen, insofern er für das Spiel am Sonntag freigegeben wird, mehr Glück als auf unserem katastrophalen Kunstrasenplatz“, hofft der TSG-Eintracht-Coach, dass seine Mannschaft wieder auf einem guten Untergrund spielen kann. Kapitän Daniele Patti steht nicht zur Verfügung. Auch für Arben Azemi, Philipp Fischer sowie Waldemar Anschütz ist die Saison verletzungsbedingt gelaufen.

Die Spvgg 06 Ketsch hat nach dem grandiosem 4:1-Sieg über Eppelheim, durch die 0:4-Niederlage in St. Leon, einen Dämpfer erhalten.“ Die Leistung in St. Leon war nicht zu vergleichen mit der gegen Eppelheim. Meine Mannschaft zeigte nicht die richtige Einstellung, um in St. Leon etwas zu holen, „ resümiert der 06er Coach Frank Eissler.

Schwerer Brocken

Jetzt steht mit dem FC Bammental den Ketschern ein weiterer schwerer Brocken bevor, der weiter im Aufstiegskampf mitreden will und deshalb dringend Punkte braucht. Für die 06er geht es nach oben und nach unten, um nichts mehr und kann befreit aufspielen.

„Wir wollen, wie schon gegen Eppelheim unsere ganze Kraft bündeln, um dem Favoriten ein Bein zu stellen“, baut Frank Eissler auch gegen Bammental auf die Heimstärke seiner Mannschaft, muss allerdings auf den Rot gesperrten Dane Rosenberger sowie Markus Bertolini verzichten. Dafür kommen Daniel Graf und Dennis Arriaga wieder zurück ins Team.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.04.2018