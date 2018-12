Diesmal gehen die Punkte über die Wupper

Herbe Enttäuschung herrschte im Lager der Ketscher Kurpfalz-Bären nach der ersten Saisonniederlage in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen. Hatte man im bisherigen Verlauf im Schnitt 23 Tore pro Spiel einstecken müssen, hagelte es in Wuppertal beim TV Beyeröhde 33 Gegentreffer. Tom Löbich, Sportlicher Leiter und Co-Trainer der Bären, attestierte den Gastgeberinnen beim 33:27 eine starke Leistung: „Sie wollten den Sieg heute mehr als wir und waren uns physisch, aber auch vom Kampfgeist her überlegen. Das muss man neidlos anerkennen.“ Auch neun Tore von Carmen Moser und sieben von Sophia Sommerrock halfen am Ende nicht.

Als Sophia Sommerrock in der 22. Spielminute den Vorsprung der Gäste auf zwei Tore erhöhte und kurz darauf, nach einem zwischenzeitlichen Gleichstand, Lara Eckhardt das 12:11 für die Bären erzielte, ahnte noch keiner der mitgereisten Ketscher Fans, dass dies die letzte Führung für den Spitzenreiter bleiben sollte. Nach einer schwachen Phase in den letzten Minuten der ersten Halbzeit schafften es die Spielerinnen von Katrin Schneider immerhin bis zur 46. Minute, auf Tuchfühlung mit den „Handballgirls“ zu bleiben (22:20). Aber in der Schlussviertelstunde, in der die Bären normalerweise ihre Kampfstärke unter Beweis stellen, war Beyeröhde an diesem Abend eindeutig die bessere Mannschaft.

Oßwald mit Schadensbegrenzung

Beim 28:22-Vorsprung der Gastgeberinnen sieben Minuten vor Spielende und einer darauffolgenden Hinausstellung von Lea Marmodee war die Partie entschieden. Immerhin konnte Verena Oßwald, die erst jetzt eingewechselt worden war, mit vier Toren ihr Talent unter Beweis stellen. Aber unter dem Jubel der Beyeröhder Fans ging ein Spiel zu Ende, das für Trainerin Kate Schneider die Erkenntnis brachte, dass ihre Mannschaft nicht an die guten Leistungen der bisherigen Auswärtsspiele anknüpfen konnte.

Selbstkritisch meinte sie: „Heute ist es auch mir nicht gelungen, die richtigen Mittel zu finden. Aber ich muss auch zugeben, dass Beyeröhde heute einen außerordentlich starken Tag erwischt hat. Anders als zuletzt in Nürtingen hat das Team bewiesen, dass es zu Recht in der Spitzengruppe der Liga zu finden ist. Aber diese Niederlage haut uns nicht um, wenn wir uns wieder auf unsere Stärken besinnen.“

Gegen Zwickau in der Pflicht

Am Samstag, 8. Dezember, haben die Bären-Ladys in der Neurotthalle (ab 18 Uhr) die Chance, gegen Sachsen Zwickau den durchwachsenen Auftritt in Wuppertal vergessen zu machen. Die Fans sind gespannt, welche Reaktion ihr Team auf die erste Saisonniederlage zeigen wird.

Kurpfalz-Bären: Stockhorst, Wiethoff; Michels (1), Brand, Sommerrock (7), Marmodee, Fackel (3/2), Eckhardt (1), Michl, Feiniler (2), Moser (9), Engelhardt (1), Fabritz (1/1), Oßwald (4).

