Diesmal klar Außenseiter

In Nußloch stehen sich am Sonntag (15 Uhr) zwei bisher ungeschlagene Mannschaften der Handball-Badenliga Frauen gegenüber. Dabei empfängt die gastgebende SG den TV Brühl. Vom Papier deutet einiges auf eine ausgeglichene Partie hin, ein Blick auf die Ausgangssituationen macht deutlich, dass Nußloch der eindeutige Favorit in dieser Auseinandersetzung ist.

Brühl ist weiter personell ausgedünnt – am Sonntag fehlt zusätzlich Hannah Edelmann – will sich teuer verkaufen, muss sich aber nicht um jeden Preis die zwei Punkte holen. Die hat Nußloch fest eingeplant, schließlich soll der Aufstieg in die Oberliga gelingen. Schon die ersten beiden Spiele haben gezeigt, dass dies sicher keine Utopie ist, zumal sich das Team für diese Saison weiter verstärkt hat.

Die HG Oftersheim/Schwetzingen ist spielfrei. ako

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 02.10.2020