DJK auf dem Weg zum Titel

Die Landesliga-Damen der SG Ketsch-Brühl besiegten an ihrem letzten Heimspieltag der Saison die SG Hohensachsen deutlich, aber glanzlos mit 3:0 (25:7, 25:13, 25:13) und verloren gegen den TV Waibstadt mit 1:3 (21:25, 25:18, 30:32 21:25).

Vor allem die Begegnung gegen den TV Waibstadt forderte die SG-Damen, denn die Gäste waren hochmotiviert und gaben keinen Ball verloren. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, die letzte Konsequenz fehlte allerdings. Anika Wüst wurde für ihre hervorragende Leistung als Libera – nicht nur an diesem Spieltag – zum „MVP“ (wertvollsten Spielerin des Spiels) gekürt.

Trotz krankheitsbedingt geschwächter Mannschaft sollte das Bezirksliga-Spiel der DJK Hockenheim I als Tabellenführer gegen den Tabellenletzten SG Ketsch-Brühl II ein sicherer Sieg für Rennstädter werden. „Das war keineswegs die beste Leistung heute“, so Spielertrainerin Christine Kröger, „ein ständiges Gewusel und Unruhe auf dem Feld“. Am Ende stand kein allzu deutliches 3:0 (25:12, 25:14, 25:17). „Hauptsache, wir haben die drei Punkte auf unserem Konto, den Rest lassen wir jetzt hinter uns“, so Mannschaftsführerin Kathrin Hartmann.