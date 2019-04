DJK macht Titel perfekt

Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt

Für Terrasse fehlt das Geländer

Wer will fleißige Handwerker sehen, muss nur an den Kraichbach gehen. Oder, wie es in Hockenheim korrekt heißt: zum Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt. Beiderseits des neuen Gewässerlaufs wird derzeit kräftig gearbeitet, und ...