DJK sammelt viele Erfolge

Nach dem erfolgreichen Auftakt bei der Bezirksmeisterschaft der Bogenschützen waren die Erwartungen der Bogensportler der DJK Schwetzingen entsprechend hoch, als sie zur Landesmeisterschaft nach Baiertal fuhren.

In der dortigen Ellen-Leur-Halle waren die Zielscheiben auf die Distanz von 18 Metern gestellt. Bei vielen Schützen ging es auch noch darum, möglichst viele Ringe zu schießen, um die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft zu erreichen. Die Schützen der DJK traten in unterschiedlichen Bogen- und Altersklassen an und stellten sich sehr erfolgreich ihren Konkurrenten in packenden Wettkämpfen. Der Schwetzinger Schütze Hartmut Rauch konnte zum Beispiel in einem nervenaufreibenden Duell mit den letzten Wertungspfeilen einen Vorsprung von einem Ring zu seinem Konkurrenten erreichen und sicherte sich somit noch den zweiten Platz in der Jagdbogenklasse. Am Ende des zweiten Turniertages durften sich die „Schwetzinger Pfeilfrösche“ über mehrere Plätze auf dem Siegerpodest freuen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.01.2019