DJK und TV auf Rang zwei

Die Endkämpfe der weiblichen A-, B-, C- und D-Ligen des Turngaus Mannheim fanden in Mörlenbach. Der Gastgeber SVM hat sich seit vier Jahren in den Pflichtstufen dem Turngau Mannheim angeschlossen. Am Start waren DJK Hockenheim, HSV Hockenheim, TSG Ketsch, LSV Ladenburg, TSG Eintracht Plankstadt, TV Neckarau, TV Schwetzingen, TSG Seckenheim TSG Weinheim und SV Mörlenbach.

Vormittags startete die A-Liga (Vierkampf Kür, jahrgangsoffen). Alle drei Erstplatzierten konnten sich für die Relegation zum Aufstieg in die Regioklasse am 8. Dezember qualifizieren. Ebenfalls am Start war die D-Liga (bis Jahrgang 2008) mit zwölf Mannschaften die stärkste Gruppe. Am Nachmittag starteten die Riegen der B- und C-Liga. Trotz der separat ausgetragenen Endkämpfe der weiblichen E-Liga in Hockenheim und der männlichen C-Liga in Ketsch waren immerhin noch 26 Mannschaften mit bis zu acht Turnerinnen und 50 Kampfrichter im Einsatz. Gauligaobfrau Ute Fischer (Schwetzingen) war hocherfreut, über die ständig steigenden Mannschaftszahlen. Hie sind die Ergebnisse::

A- Liga: 1. TSG Seckenheim, 2. DJK Hockenheim, 3. TSG Weinheim.

B-Liga: 1. TV Neckarau, 2. TV Schwetzingen, 3. TSG Weinheim.

C-Liga: 1 TSG Seckenheim, 2. DJK Hockenheim, 3. TSG Weinheim.

D-Liga: 1 SV Mörlenbach, 2. TSG Seckenheim, 3. TSG Ketsch. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.11.2018