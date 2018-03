Anzeige

Für die deutsche Meisterschaft im Bogenschießen, die in Thüringen stattfand, hatten sich drei Schützen der DJK Schwetzingen qualifiziert. Geschossen wurde auf 18 Meter in der Halle. Gleich am Samstagvormittag stellte sich Dimitrios Avdemiotis in der Bogenklasse Jagdbogen der männlichen U 17 seiner starken Konkurrenz. Nach dem ersten Durchgang lag er noch auf dem siebten Platz, aber bis zum Ende der zweiten Runde kämpfte er sich immer weiter nach vorne. Er sicherte sich mit einem hervorragenden dritten Platz die Bronzemedaille.

Hartmut Rauch ließ bei den Ü 45 mit dem Langbogen mehrere Gegner hinter sich und erreichte Rang 5. Katrin Beier-Wille (Ü 40) errang mit dem Jagdbogen einen achten Platz. zg/Bild: Rauch