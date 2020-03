Doppel-Gold für Elke Herzig

„Platz eins und somit die Goldmedaille geht an Elke Herzig von der LG Kurpfalz“, schallte es am vergangenen Wochenende gleich zweimal durch das Erfurter Steigerwaldstadion. Der Hockenheimerin war es bei ihrem ersten Start im Trikot der LG gelungen, ihre Konkurrenz bei den deutschen Senioren-Winterwurfmeisterschaften sowohl im Diskus- als auch im Hammerwurf deutlich hinter sich zu lassen und sich damit die Titel in beiden Disziplinen zu sichern.

Den ersten Coup landete Herzig im Hammerwurf-Finale. Hier schleuderte sie das Wurfgerät direkt im ersten Versuch auf 34,92 Meter und setzte somit eine Marke, die im Laufe des Wettbewerbs niemand mehr übertreffen sollte. Die Tatsache, dass sie mit jedem ihrer darauffolgenden Würfe den Titel gewonnen hätte, unterstreicht dabei die Stärke der in der Altersklasse W 60 startenden Athletin, die in Oftersheim von Werner Heger betreut wird. Diese Dominanz setzte sie am Tag darauf im Diskus fort, wobei ihr der weiteste Wurf (28,11 Meter) im zweiten Durchgang glückte. Erneut lag sie damit über drei Meter vor den anderen Athletinnen und so ging auch der zweite Titel des Wochenendes in die Kurpfalz.

Drei Medaillen für Erwin Hube

Mit zwei Silbermedaillen und einer Bronzemedaille kehrte Erwin Hube (LG Kurpfalz) nach Hause. In der Altersklasse M 80 wurde er Zweiter über 400 Meter (84,52 Sekunden) und 3000 Meter (14:47.09 Minuten) und Dritter im 800-Meter-Rennen in 3:22,72 Minuten. zg/Bild: Braun

