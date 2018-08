Doppeleinsatz und Doppelschlappe für Hideg

Nicht ganz überraschend flog die HG Oftersheim/Schwetzingen in der ersten Runde des deutschen Handball-Pokal-Wettbewerbes (DHB-Pokal) raus. Gegen den vormaligen Staffelkollegen und Vizemeister TSB Horkheim verlor der Drittligist in der Heilbronner Stauwehrhalle vor 220 Zuschauern mit 25:27 (14:12). Eine faustdicke Überraschung bei den DHB-Pokal-Eingangsturnieren, die im Final-Four-Modus ausgetragen werden, gab es indes in Pfullingen. Der dortige VfL bezwang Bundesligist TSG Friesenheim mit 29:28 (16:14).

Zu den Ludwigshafener „Eulen“ ist HG-Rückraumwerfer Daniel Hideg gewechselt (wir berichteten). Er ist aber mit Zweitspielrecht weiter für die HG spielberechtigt und war auch in Horkheim mit von der Partie ebenso sein Mannschaftskollege Tom Jansen, der frischgebackene holländische Nationalspieler, und Jonas Krepper, der Rückraumneuzugang aus St. Leon/Reilingen, die gemeinsam 17 Treffer beisteuerten. Aber nur im Verbund mit Keeper Lucas Bauer (später/48. Maximilian Herb) und ihren anderen Mitstreitern gelang es ihnen, nach dem 4:4 für recht lange Zeit einen Vorsprung zu verwalten. Zuvor hatte Horkheim mächtig aufs Tempo gedrückt und 3:1 geführt. In der Folge hatten die HG-Angreifer die einfachen Ballverluste weitgehend abgestellt und auch die Abwehr stand nun stabiler.

Vier Tore in 53 Sekunden

Dennoch gab es dabei – sicherlich zum Unwillen beider Trainerseiten – recht schnelle Torfolgen. So führte ein Konter der HG zum 8:11, eine schnell ausgeführte Mitte vom TSB brachte das 9:11. HG-Coach Holger Löhr griff zum Mittel einer Auszeit. Trotzdem agierte die HG etwas fahrig bis zum TSB-Ausgleich, anschließend stellte sie wieder den alten Vorsprung trotz zweiter Hinausstellung von Simon Förch (11:14) her. In Halbzeit eins agierte die HG gegen die stabile Horkheimer 6:0-Deckung häufig über den Rückraum mit Hideg und Jansen, was Hideg ab Minute 25 eine Manndeckung einbrachte.

Auch in Hälfte zwei blieb es spannend (15:18, 19:18) und phasenweise rasend schnell: Hideg besorgt die erneute Führung, der erste Treffer von vier in nur 53 Sekunden (48.). Doch dann traf der Gast und zog auf in Unterzahl auf 25:22 (52.) davon. Es folgte eine Auszeit von Löhr, um noch etwas in Bewegung zu setzen. Die HG kämpfte sich noch etwas heran, doch es reichte nicht mehr.

„Mit dieser extrem ersatzgeschwächten Mannschaft haben wir Horkheim einen tollen Pokalfight bis zur letzten Minute geliefert“, sagte der sportliche Leiter der HG, Martin Schmitt, nach dem Schlusspfiff. Zum frisch operierten Lukas Sauer gesellten sich im Laufe der Zeit noch sieben weitere verletzte, angeschlagene oder fehlende Akteure hinzu, so dass Löhr nur zwei Auswechselspieler zur Verfügung standen. „Die Jungs haben eine großartige kämpferische Einstellung gezeigt, so dass das Spiel in der 59. Minute noch kurz vor einer möglichen Verlängerung stand“, lobte Schmitt. Auch die zahlreich mitgereisten HG-Fans waren in Anbetracht der Situation sehr zufrieden. mj

HG: Herb, Gabel, Bauer; Barthelmeß (2), Jansen (7), Förch (2), Zipf (2), Jungmann (2), Suschlik, Demel, Hideg (5), Krepper (5).

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.08.2018