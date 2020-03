Doppelter Doppelpack

Am vergangenen Wochenende starteten auch die Landesliga-Fußballerinnen in die Rückrunde. Von den zwei angesetzten Partien kam allerdings nur eine zur Austragung.

SSV Waghäusel II – Spvgg 06 Ketsch ausgefallen

Beim SSV Waghäusel war der Rasenplatz nach den Regenfällen der Vortage nur noch für eine Partie am Spieltag zugelassen. Somit einigte man sich darauf, die Begegnung der Frauen-Landesliga gegen zu verlegen.

SG Eppelheim – FC Wertheim-Eichel 5:2 (4:0)

Mit einem hochverdientem Sieg startete Eppelheim in die Rückrunde: Bereits nach 45 Minuten führte die SG durch zwei Doppelpacks von Larissa Wirth (34., 43.) und Ricarda Schmitt (45., 45.+2) in einen Halbzeit-Schlussspurt mit 4:0 und hielt den Gegner mit präzisem und aufgewecktem Fußball in Schach. Nach der Pause erhöhten die Gäste den Druck und verkürzten durch Leonie Friedlein (59.) und Laura Eisler (65.). Den Schlussstrich setzten der unbedingte Siegeswille der Mannschaft und abermals Ricarda Schmitt, die zum 5:2 erhöhte (81.). Eppelheim stellte damit den Anschluss zum hinteren Mittelfeld her. wy

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.03.2020