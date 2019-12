Dr. Robert Becker kündigt Rückzug an

Diese Entscheidung gleicht einem Paukenschlag: Dr. Robert Becker, der vor fünf Jahren begann, bei den Kurpfalz-Bären aus Ketsch jeden Stein umzudrehen, hat am Donnerstagabend seinen Rückzug aus dem operativen Geschäft zum Ende des Jahres verkündet. Die Spielerinnen des Handball-Bundesligisten sind bereits informiert. Sein Nachfolger wird Udo Wagner, der Adrian Fuladdjusch als zweiter Geschäftsführer unterstützen soll. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät der 71-jährige Becker, der als Gesellschafter und Berater den Ketscher Kurpfalz-Bären erhalten bleiben wird, die Hintergründe seiner Entscheidung.

Herr Dr. Becker, für fast alle Bären-Anhänger und Handball-Fans kommt diese Entscheidung überraschend. Warum haben Sie sie getroffen?

Dr. Robert Becker: Ich will und muss einfach kürzertreten. Zwei heftige gesundheitliche Attacken in den letzten Monaten haben mir gezeigt, dass meine Belastbarkeit an Grenzen gestoßen ist. Und ich bin es einfach gewohnt, meine Aufgaben mit vollem Engagement zu bestreiten und keine halben Sachen zu machen. Es ist eine massive Entscheidung, aber sie musste getroffen werden.

Was bedeutet diese Entscheidung für die Bären?

Becker: Es ist uns in den vergangenen Jahren gelungen, zahlreiche Führungspersönlichkeiten für die Bären zu gewinnen, die in unseren Arbeitskreisen aktiv sind und jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen wollen. Adrian Fuladdjusch bleibt der operative Geschäftsführer, der von Udo Wagner nicht nur im Finanzsektor professionell unterstützt wird.

Wie würden Sie Ihren Nachfolger beschreiben?

Becker: Udo ist eine rheinische Frohnatur. Er bringt neben seinen Managementfähigkeiten zusätzlich noch großen Sachverstand und vorbildliche Führungs- und Sozialkompetenzen mit. Nach Ketsch kam er über seine Tochter Antonia.

Sie waren mit Ihrer Frau Ilse Heigert-Becker Dreh- und Angelpunkt der Erfolgsentwicklung, die mit dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bundesliga gekrönt wurde. Wie haben Sie die Zeit erlebt?

Becker: Es waren tolle Jahre, in denen wir viele Erfolge feiern konnten. Sportlich ragen natürlich die Aufstiege heraus, die unsere erste Mannschaft von der dritten in die erste Liga geführt haben. Parallel dazu sind die Juniorinnen ebenfalls zweimal aufgestiegen und spielen in der 3. Liga eine sehr gute Rolle. Der Nachwuchsbereich ist super aufgestellt und unser Tempo-Spielsystem ist in allen Mannschaften etabliert. Aber auch der Gewinn des Marketingpreises der Metropolregion und die Gewinnung neuer Sponsoren haben für viel Freude gesorgt. Am wichtigsten war uns aber immer die menschliche Zusammenarbeit, die völlig konfliktfrei ablief und viel Spaß gemacht hat.

Werden Sie nach Ihrem Rückzug auch weiterhin bei den Spielen dabei sein?

Becker: Nach dem ersten Vorfall im Frühjahr bin ich etwas kürzergetreten. Ich habe bei den Spielen gemerkt, dass mir die Anspannung nicht guttut. Ich musste häufig aus der Halle raus, weil ich zu stark integriert und involviert bin. Aber ich werde auch weiterhin bei den Spielen unserer Mannschaften vorbeischauen.

Der Geschäftsführerwechsel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Bären vor großen Herausforderungen stehen, was den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga betrifft. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Becker: Unsere Kapitänin Sina Michels hat uns mal als Feierabendmannschaft charakterisiert. Das hat sie nicht abwertend gemeint, sondern damit nur ausgedrückt, dass wir von den Rahmenbedingungen nicht – zumindest noch nicht – mit den Spitzenvereinen mithalten können. Andererseits dürfen wir sehr stolz darauf sein, dass fast alle unsere Spielerinnen schon in der Jugend für die Kurpfalz-Bären gespielt haben und sich jetzt für die Leistungen der vergangenen Jahre durch die Mitwirkung in der Bundesliga belohnen dürfen. Im ersten Drittel der Saison haben die Spielerinnen durchweg gute Leistungen gezeigt. Ob es für den Erhalt der Liga reichen wird, kann ich nicht sagen, aber auch bei einer Rückkehr in die zweite Liga wird unsere Philosophie erhalten bleiben.

