Dramatik prägt die Schlussphase

Zwei unterschiedliche Halbzeiten bot die Spvgg 06 Ketsch ihren mitgereisten Anhängern in der Auswärtspartie der Fußball-Landesliga bei Türkspor Mannheim (2:2). Einer lethargischen ersten Hälfte folgte eine klare Leistungssteigerung. In der fast dramatischen Schlussphase wäre sogar noch der Sieg drin gewesen.

Durch weitere Verletzungen und die beiden Spielsperren aus der Vorwoche startete Ketsch auf einigen Positionen verändert. Gegen die in der Anfangsphase aggressiv störenden Gastgeber kamen die Ketscher im Mittelfeld nicht zurecht und die schnelle Führung für den FC Türkspor war verdient, wenngleich auch bei der Vorarbeit von Oguzhan Yildirim, der einen langen Ball in den Strafraum der 06er unter Zuhilfenahme der Hand unter Kontrolle brachte, es nicht ganz regelkonform zuging. In der 27. Minute verpasste es die rechte Ketscher Angriffsseite energisch in die Zweikämpfe zu gehen und sich wieder Yildirim über links durchsetzte, seine flache Hereingabe schob Can Dinc mühelos zum 2:0 ein. Zwei mäßige Gelegenheiten für Ketsch bis zum Halbzeitpfiff vergaben Aiman Kurt und Gökhan Kaya.

Ruder verwandelt Elfer

Die zweite Hälfte begann Ketsch dann druckvoller und hatte das Mittelfeld der Heimmannschaft besser im Griff. Nach genau einer Stunde verpasste Stephan Jung nach einer Ecke den Anschlusstreffer denkbar knapp, bei der unmittelbar folgenden nächsten Ecke parierte Türkspor-Keeper Hamdi Koc einen Kopfball von Aiman Kurt glänzend. In der 61. Minute setzte Michael Hinzmann im Strafraum der Gastgeber gut nach und wurde regelwidrig zu Fall gebracht, was der Unparteiische aus Hessen mit Strafstoß ahndete. Der gefoulte Michael Hinzmann konnte aufgrund einer Schulterverletzung die Partie nicht fortsetzen. Sören Ruder verwandelte souverän zum 2:1.

Ketsch war danach weiter bemüht, und die Schlussminuten waren dann an Dramatik kaum zu überbieten. In der 87. Minute köpfte Kurt zum umjubelten 2:2 ein. Unmittelbar vom Anstoß wegging es weiter: Julian Herzog im Ketscher Tor parierte überragend, doch der Schiedsrichter entschied dann nachträglich auf Elfmeter für den Gastgeber. Dönmez schob die Kugel aber am Kasten vorbei. In der 92. Minute scheiterte der eingewechselte Atiya Djobo am Keeper der Heimelf scheiterte. Und direkt im Anschluss brachten gleich drei Ketscher Akteure die Kugel nicht über die Linie. Und auch nutzte den letzten Konter nicht. jf

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.03.2020