Dreckiger Sieg – jedoch drei Punkte

Einen 1:0-(0:0)-Arbeitssieg fuhr Fußball-Verbandsligist SV 98 Schwetzingen im Heimspiel gegen TuS Bilfingen ein. Dem Gastgeber war nach der 1:6-Niederlage zum Saisonauftakt in Sandhausen sichtlich die Verunsicherung anzusehen.

„Klar lag ein gewisser Druck auf der Mannschaft, aber auch auf uns Trainern, denn das Spiel mussten wir unbedingt gewinnen, um nicht im Tabellenkeller steckenzubleiben“, machte SV-98-Coach Gernot Jüllich deutlich. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit ein Chancenplus. Schwetzingens Innenverteidiger Patrick Berecko musste schon früh einen Schuss von Oguzan Celebi auf der Linie klären (5.). Auch SV-98-Keeper Steven Ullrich rückte in den Mittelpunkt, als er einen Schuss von Kevin Clussman um den Pfosten lenkte (21.). Der Gastgeber kam nicht richtig in den Angriffsmodus und erst spät prüfte Jonas Can den TuS-Torwart Bünyamin Karagöz zum ersten Mal (35.) Bilfingen blieb in der Folgezeit ein unbequemer Gegner und hatte in der Offensive seinen besten Mannschaftsteil. Patrick Hocker fehlte es im ersten Durchgang an der nötigen Durchschlagskraft, so dass wenig Gefahr vor dem Gästetor aufkam.

Nach dem Seitenwechsel agierte der Gastgeber druckvoller und SV-98-Kapitän Michael Kettenmann, der durch Einsatz und Spielfreude überzeugte, tauchte immer wieder gefährlich vor dem Gästegehäuse auf. Auch Eigengewächs Tyrese Dia, der sich immer besser ins Schwetzinger Angriffsspiel einfindet, machte auf der rechten Seite „mehr Musik“ und war auch am Führungstreffer maßgeblich beteiligt. Alexander Dirks spann im Mittelfeld die Fäden und entwickelt sich zum Aktivposten im SV-98-Spiel. Ein sehenswerter Spielzug führte schließlich zum Tor: Dirks schickte den mitgelaufenen Dia auf die Reise, der den in der Mitte freistehenden Patrick Hocker mustergültig bediente. Hocker musste die Kugel nur noch zum 1:0 über die Linie drücken (69.).

Schwetzingens Torwart Ullrich hielt wenig später seine Mannschaft im Spiel, als er einen strammen Schuss von Celebi reflexartig aus der Gefahrenzone beförderte (73.). Bilfingen brachte in den Schlussminuten zwei weitere Angreifer ins Spiel und nach einer Eckballserie die Schwetzinger nochmals in Bedrängnis. Doch mit vereinten Kräften brachten die Spargelstädter den verdienten Sieg über die Runde.

„Unsere Mannschaft zeigte in den letzten Spielminuten unter Druck eine gute Moral, jeder kämpfte für den anderen, das hat mir besonders gefallen“, lobte Jüllich und fügte hinzu: „In dieser Partie gab es keinen Schönheitspreis zu vergeben, sondern es zählten nur Punkte und die haben wir nicht unverdient in voller Stückzahl eingefahren.“

SV-98-Mittelfeldstratege Dirks resümierte: „Das war ein dreckiger Sieg. Auch in dieser Begegnung hat man erneut gesehen, dass wir noch nicht richtig eingespielt sind. Doch die gesamte Mannschaft hat toll gefightet und am Ende auch den verdienten Lohn erhalten.“

Dem SV 98 steht nun eine englische Woche bevor und muss am Mittwoch um 18.15 Uhr beim Oberligaabsteiger TSG Weinheim antreten.

