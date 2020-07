Drei bis fünf sollen noch kommen

Mikayil Kabaca hat in diesen Tagen eine Menge Arbeit. Der Sportliche Leiter des Fußball-Zweitligisten arbeitet mit Hochdruck und in engem Austausch mit Geschäftsführer Volker Piegsa, Präsident Jürgen Machmeier und Trainer Uwe Koschinat an der Zusammenstellung des Kaders für die Saison 2020/2021. Drei bis fünf Neuzugänge sollen noch dazustoßen, bestätigte Kabaca bei der Pressekonferenz am

...