Drei bleiben – Scheu kommt

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen treibt nach dem Erreichen des Klassenerhalts seine Personalplanungen vehement voran. So hat der Verein nicht nur die auslaufenden Verträge mit Tim Kister, Markus Karl und Rick Wulle jeweils um ein Jahr verlängert, sondern auch mit Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Fitnesscoach Dirk Stelly. Zudem wurde mit Robin Scheu (Bild) vom Drittligisten SC Fortuna Köln der zweite Neuzugang nach Aziz Bouhaddouz unter Vertrag genommen.

Der Rechtsaußen erhält beim SVS einen Zweijahres-Vertrag. Beim SVS trifft der 24-Jährige auf seinen ehemaligen Trainer. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim SVS und bin sehr froh, hier am Hardtwald zu sein. Außerdem bin ich glücklich darüber, dass Uwe Koschinat mich nach Sandhausen geholt hat, denn kein Trainer kennt mich besser als er“, so Scheu bei seiner Vorstellung beim SVS.

Bei den beiden Defensivspezialisten Kister und Karl seien die Weichen für eine gemeinsame Zukunft recht früh gestellt gewesen, erklärte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca: „Wir waren uns bereits einig, bevor die schweren Verletzungen passierten.“ Im Heimspiel gegen Dynamo Dresden zog sich Karl einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu, Kister erlitt im darauffolgenden Heimspiel gegen Holstein Kiel erneut einen Mittelfußbruch. „Wir wünschen den beiden weiterhin eine gute und baldige Genesung, damit sie schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen. Beide sind erfahrene Spieler, die in der Vergangenheit oft bewiesen haben, was sie zu leisten imstande sind.“

Zu Leistungsträgern avanciert

Das bestätigte auch Cheftrainer Koschinat, unter dem Kister und Karl zu absoluten Leistungsträgern avancierten. „Kiste ist ein überragender Kopfballspieler, der zudem sinnbildlich für dieses kämpferische Element steht, das uns in den letzten Monaten ausgezeichnet hat“, so der 47-Jährige. „Er hat großen Verdienst daran, dass Sandhausen in den letzten Jahren immer zu den defensiv stärksten Mannschaften gehörte und ich finde, Tim passt einfach zu Sandhausen. Ich bin mir sicher, dass seine Verletzungsprobleme im Fuß mit der OP überwunden sind. Bei ihm war es ein logischer Schritt, dass wir den Vertrag mit ihm verlängert haben.“

Das Gleiche gelte für Markus Karl, der bis zu seinem Kreuzbandriss als Stabilisator vor der Abwehr fungierte und „bis dahin außerordentlich starke Spiele gemacht hat. Mit seiner Erfahrung, die er in die Mannschaft einbringt, hat er auf dem Feld weitsichtig mit gecoacht“. Karl habe dem Trainer nach seiner Verletzung schon frühzeitig signalisiert, dass er sich auf jeden Fall noch einmal zurückkämpfen wolle. „Deshalb war für uns als Verein klar, dass er nach seiner überstandenen Verletzung weiterhin eine Zukunft bei uns haben wird.“

Der 32-jährige Kister schnürte nach seinem Wechsel vom VfR Aalen seine Fußballschuhe schon seit 2013 für den SVS, stand in bislang 136 Pflichtspielen auf dem Platz. zg

