Anzeige

Doch es sind wohl Muster ohne jeglichen Wert, die keinen Anlass auf Hoffnung versprechen. Denn aus allen Oberligen wurde von den in Frage kommenden Mannschaften die Aufstiegsbereitschaft erklärt. Somit ist kein Startplatz mehr frei. Höchstens bis zum 30. Juni verzichtet noch ein Team auf die Teilnahme oder stolpert in eine Insolvenz.

Abschenken wird geahndet

Doch auch die Mittelfeld-Vereine werden noch beschäftigt. Viele wollten es nicht wahrhaben, sowohl in den Vorstandsetagen wie auch unter den Trainern und Spielern wurde Unwissen vorgegeben. Dabei war der neue Modus zum DHB-Pokal rechtzeitig nach seinem Beschluss letzten Sommer kommuniziert worden.

Da war es einfacher, bei einer versendeten Klarstellung über die Regelung im Januar, den Verband wegen „kurzfristiger“ Änderungen zu beschimpfen. Jedenfalls dürften einige „Malle-Touren“ und andere Abschlussfahrten wohl verlegt oder gänzlich abgesagt worden sein, um spielfähig zu sein.

Ein weiteres Szenario, das vielerorts durchsickerte, war (oder ist noch), zweite Mannschaften oder Jugendteams zu diesen „unsinnigen“, lästigen“, „sinnfreie“ (vielfach geäußerte Meinung vieler Drittliga-Coaches und Managern in zahllosen öffentlichen Trainergesprächen und Pressekonferenzen) Veranstaltung zu entsenden. Ein Verzicht indes ist keine Option und wird geahndet. Hintergrund der Neuregelung war wohl auch eine bestehende juristische Lücke, die mit diesem Vorgehen geschlossen werden sollte.

Vier Teams direkt dabei

Dies bedeutet in der Südstaffel zurzeit, dass die ersten vier Teams (ohne zweite Mannschaften) direkt den Sprung in die erste Hauptrunde im August geschafft haben. Rang 7 (aktuell Fürstenfeldbruck) hat ein Freilos, Pforzheim würde in der ersten Runde der Pflicht-Qualifikation am Pfingstwochenende gegen Dansenberg spielen, die HG Oftersheim/Schwetzingen gegen Oppenweiler/Backnang und Pfullingen gegen Neuhausen/Filder. Die Sieger sind eine Woche später erneut am Zug. Fürstenfeldbruck würde dann den Gewinner aus der Partie Pfullingen – Neuhausen/Filder erwarten. Ebenso treten die Sieger der anderen beiden Begegnungen gegeneinander an, der besser Platzierte hat Heimrecht.

Die HG bräuchte Stand jetzt noch drei Punkte, um diesem Szenario zu entrinnen, und will morgen gegen Köndringen/Teningen damit beginnen sie zu sammeln. mj

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.04.2018