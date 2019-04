Drei Teams ringen im Fernduell um den Titel

So spannend wie selten geht es derzeit in der Badenliga der Handballerinnen zu. Auf den allerletzten Spieltag ist die Entscheidung über den Meister und seinen Vize (berechtigt zur Aufstiegsrelegation) verschoben. Auch in etlichen anderen Klassen herrscht noch Spannung, was Teams aus unserem Verbreitungsgebiet angeht, nicht jedoch in der Drittklassigkeit.

Ketsch II spielt befreit ...