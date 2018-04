Anzeige

Sechs Spiele ist der Fußball-Verbandsligist SV 98 Schwetzingen ungeschlagen. Und geht es nach den Willen von SV-98-Trainer Michael Köpper, dann soll das auch in der Auswärtsbegegnung bei der Spvgg Durlach-Aue so bleiben (Sonntag, 15 Uhr).

Im Vorspiel trennte man sich torlos Unentschieden. Doch die Bilanz der Schwetzinger gegen die Karlsruher Vorstädter ist negativ behaftet. In den letzten neun Begegnungen gewann Durlach-Aue sechs Partien und zwei endeten Unentschieden. Der einzige Sieg des SV 98 datiert aus dem Jahre 2015 und endete 2:0. Deshalb ist es an der Zeit, die Negativserie zu beenden. Die beiden Kontrahenten nehmen mit 31 Punkten aktuell Platz 6 und 7 (SV 98) ein. Mit einem Sieg würden die Spargelstädter den Gastgeber überholen und drei wichtige Punkte auf ihre Habenseite bringen, um bei noch acht ausstehenden Partien den Klassenerhalt endgültig in trockene Tücher zu bekommen. Denn die Konkurrenz schläft nicht und im Tabellenkeller wird derzeit eifrig gepunktet. Letztes Beispiel der Tabellenvorletzte FC Espanol Karlsruhe gewinnt sein Nachholspiel gegen die ambitionierte Mannschaft von Fortuna Heddesheim mit 2:1.

Örum und Wild fehlen

„Das wird keine leichte Aufgabe für uns, denn auf dem holprigen Sportplatz in Durlach-Aue ist es nicht einfach ein gutes Kombinationsspiel aufzuziehen, da sind die Platzherren im Vorteil. Doch unsere Mannschaft hat in den letzten Spielen bewiesen was ihn ihr steckt“, erklärt Köpper, der auf die gesperrten Malek Örum und Fabian Wild verzichten muss.