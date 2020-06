Drei Wiedereinstiegsszenarien geplant

Der Badische Handball-Verband (BHV) sowie die Bezirke Rhein-Neckar-Tauber und Alb-Enz-Saal sind bei der Planung der Saison 2020/2021 erneut einen Schritt weiter. Nach der Meldefrist zum 15. Mai (von allen Vereinen eingehalten) wurden Staffelzusammensetzungen und Rahmenspielpläne mit den vergebenen Schlüsselnummern erstellt und verkündet. Der zuständige Spieltechniker und Vizepräsident Harry Sauer (Bild) aus Eppelheim hat mit seinem Team in den vergangenen Wochen einen Berg an Arbeit bewältigt.

Auch wenn es für einige Vereine nur wenig Bedenkzeit kostete, ob und in welcher Liga sie in der kommenden Runde spielen werden, mussten einzelne Vereine intensive Gespräche mit Sponsoren, Helfern und Spielern abhalten, um gemeinsam eine Entscheidung für die Saison 2020/2021 zu treffen. Für die noch offenen Fragen „Gegen wen werde ich in der Saison 2020/2021 spielen?“, „Aus wie vielen Mannschaften setzt sich meine Staffel zusammen?“, „Gegen wie viele Mannschaften werde ich die Meisterschaft 2020/2021 ausspielen?“ werden heute Antworten geliefert.

„Die vergangenen Wochen waren eine sehr kontaktfreudige Phase“, reflektierte Harry Sauer. „Sowohl ich, wie auch meine Kollegen aus den Bezirken haben vor allem in dieser Zeit einen sehr starken Kontakt zu unseren Vereinen gepflegt, um bei der weiteren Planung für die Saison 2020/2021 zu unterstützen.“ Tadellos haben sich, dank der guten Vorarbeit der Spieltechniker, alle Vereine an die Einhaltung der Meldefrist gehalten.

Zwei Ligen aufgestockt

Aufgrund der Regelung „nur Aufsteiger – keine Absteiger“ hatten die Spieltechniker weitere Kriterien bei der Staffelzusammensetzung zu berücksichtigen. Harry Sauer, in dessen Obhut die Badenliga und Verbandsliga liegt, wird in der kommenden Runde zum einen eine höhere Anzahl an Mannschaften zu betreuen und zum anderen eine höhere Anzahl an Absteigern zu verzeichnen haben. Sowohl die Badenliga der Männer wie auch die Verbandsliga der Frauen mussten anhand der Meldezahlen aufgestockt werden. Auch von der Möglichkeit des freiwilligen Verzichts des Klassenerhaltes haben Vereine in den BHV-Ligen wie auch in den Ligen der Bezirke Gebrauch gemacht. Auf Verbandsebene verzichtet der SV Langensteinbach auf den Start in der Verbandsliga der Männer wie auch die HSG Bergstraße in der Verbandsliga der Frauen. Beide Mannschaften gehen in der nächsten Runde entsprechend in der Landesliga an den Start.

Nur minimal verändert

Ein annähernd identisches Bild zeigte sich in den beiden Bezirken Rhein-Neckar-Tauber und Alb-Enz-Saal. Sowohl Karolin Fath, stellvertretende Vorsitzende Spieltechnik Bezirk Rhein-Neckar-Tauber, wie auch Uwe Bretzinger, stellvertretender Vorsitzender Spieltechnik Bezirk Alb-Enz-Saal, haben die Staffelzusammensetzungen unter Dach und Fach. Einzelne Verzichte auf den Klassenerhalt haben die Staffelzusammensetzung im Vergleich zur vorläufigen Staffelzusammensetzung vom 22. April nur minimal verändert.

„Aufgrund der unsicheren Corona-Lage haben wir drei verschiedene Wiedereinstiegsszenarien für den BHV-Spielbetrieb festgelegt.“ Sollte der Rundenbeginn wie ursprünglich geplant zum 19. September möglichsein, wird im Prinzip ganz normal gespielt. Allerdings werden aufgrund des vermehrten Aufstiegs und der Fortsetzung ohne Absteiger ein paar mehr Spieltage zu absolvieren sein, weshalb die Saison etwas verlängert wird. Verlegte Partien müssten unter der Woche ausgetragen werden, da alle Ausweichspieltage belegt wurden.

Sollte ein verspäteter Spielbetrieb erst im November einsetzen, wird nur die Vorrunde ausgetragen, danach die Starterfelder in Meisterschafts- und Abstiegsrunde gesplittet. Sollte sogar erst zum Januar eine Fortsetzung möglich sein, wird nur die angesetzte Rückrunde in den Baden-, Verbands- und Landesligen bei Männer und Frauen ausgetragen. Zum momentanen Zeitpunkt können zum Saisonstart 2020/2021 noch keine finalen Aussagen getroffen werden.

Die Verantwortlichen des BHV beobachten die Verordnungen des Landes Baden-Württemberg sowie des Bundes. mj/zg/Bild: NiX

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020