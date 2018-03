Anzeige

Die Wintermannschafts-Wettkämpfe des Turngaus richtete die DJK Hockenheim in der Rudolf-Harbig-Halle aus. In der Gauklasse wie auch in den Bestenkämpfen wurden die Sieger ermittelt, zwei davon qualifizierten sich für den Bezirksentscheid in Tauberbischofsheim. Teams aus der Region, unter anderem aus Schwetzingen, Plankstadt, Altlußheim, Neulußheim, Reilingen, Ketsch und Hockenheim, waren am Start.

Die Mädchen turnten Pflichtübungen an Sprung, Reck oder Stufenbarren, Balken und Boden. Die Buben bestritten entweder einen Vierkampf (Barren, Reck, Sprung und Boden) oder einen Sechserwettkampf, bei dem zusätzlich an den Ringen und am Pauschenpferd geturnt wurde.

In der Gauklasse sicherten sich im Wettkampf P1 Jahrgang 2010 und jünger die beiden Mannschaften der DJK Hockenheim die ersten beiden Plätze. Im Jahrgang 2005 und jünger mussten die Mädchen der DJK nur das Ladenburger Team vorbeiziehen lassen. Im Gauentscheid gab es strahlende Gesichter beim DJK-Team des Jahrgangs 2007 und jünger, das auf das zweithöchste Treppchen kletterte und somit das Ticket nach Tauberbischofsheim gelöst hatte. „Wir sind alle glücklich und top zufrieden, über einen tollen Wettkampftag mit noch besseren Ergebnissen und bester Unterstützung von allen Helfern,“ sagte Abteilungsleiterin Sabine Merker.