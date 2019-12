Dritter Sieg im Visier

Die erste Bundesliga-Saison der Ringkampfgemeinschaft (RKG) Reilingen/Hockenheim geht am kommenden Wochenende mit dem Auswärtskampf beim SC Kleinostheim zu Ende. Eine Runde, die für den Aufsteiger mit vielen Höhen und Tiefen verbunden war, dank einer starken Rückrunde allerdings als Erfolg zu bewerten ist. Zum Abschluss muss der noch amtierende Regionalligameister nach Unterfranken zum SC Kleinostheim reisen. Die Gastgeber haben mit zehn Punkten nur noch eine theoretische Chance auf die Endrundenteilnahme, werden aber alles in die Waagschale werfen, um am letzten Kampftag nochmals einen Erfolg zu feiern.

Mit einer durchwachsenen Rückrunde, bei der bisher nur ein Sieg heraussprang, sind die Kleinostheimer im ihrem letzten Heimkampf nochmals gefordert. In den unteren Gewichtsklassen kann der Tabellenfünfte mit dem Türken Uzun und dem Rumänen Donu auftrumpfen. Hinzu kommt mit Alexandrin Gutu ein noch jugendliches Talent im klassischen Stil des Weltergewichts, bei dem der ungeschlagene Ungar Róbert Fritsch nochmals alles aufbieten muss.

Saisonziel soll übertroffen werden

Doch die Ringkampfgemeinschaft ist gewappnet für das abschließende Duell. Mit dem Sieg gegen den Tabellenführer ASV Mainz im Rücken und einer starken Schlussform wollen die Reilinger ihren dritten Saisonsieg feiern und damit das angepeilte Ziel vor Rundebeginn übertreffen. Kampfbeginn ist am kommenden Samstag um 19.30 Uhr in Kleinostheim. feh

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.12.2019