Droht nach Abstieg auch Ausverkauf?

Zwei Spieltage vor Beendigung der Saison sind in der Fußball-Landesliga bereits die Würfel gefallen. Das U-23 Team des SV Waldhof Mannheim, hat es der Profi Mannschaft des SVW nachgemacht, souverän die Meisterschaft eingefahren und den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft. Auch in Sachen Abstieg ist alles klar: Die TSG Eintracht Plankstadt muss den bitteren Weg in die Kreisliga antreten und will sich am Sonntag im Heimspiel gegen DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal mit einem Sieg verabschieden.

Die Spvgg 06 Ketsch hat bereits am Samstag um 16 Uhr ein Gastspiel beim Meister Waldhof II und die SG ASV/DJK Eppelheim empfängt am Sonntag um 15 Uhr im letzten Heimspiel VfL Kurpfalz Neckarau. Der FV Brühl ist spielfrei.

Endspurt kam zu spät

Die TSG Eintracht Plankstadt hat den letzten Strohhalm nicht greifen können, spielte in Ketsch nur 2:2- Unentschieden und hat dadurch die letzte Chance verspielt, sich eventuell noch über die Relegation den Klassenerhalt zu sichern. Der Endspurt der TSG Eintracht kam zu spät. Mit ein Knackpunkt war sicherlich das Heimspiel gegen den schärfsten Konkurrenten FT Kirchheim, das in den Sand gesetzt wurde und die riesige Chance verstreichen ließ, einen Vier-Punkte-Vorsprung herauszuschießen. Neuling Kirchheim machte es besser, gewann seine letzten Spiele in Eppelheim und St. Leon und schaffte aus eigener Kraft die Relegation.

Den Plankstadtern droht neben dem Abstieg auch noch der Ausverkauf an Spielern. Elf Spieler wollen den Abflug machen, darunter auch die beiden langjährigen TSG-Eintracht-Akteure Simon Wolf und Savas Badalak, die mit dem A-Ligisten DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen in Verbindung gebracht werden. „Wir wollen uns im letzten Heimspiel gegen Ziegelhausen/Peterstal anständig verabschieden, das sind wir unserm treuen Publikum schuldig“, sagt Trainer Moses Kopotz, der die TSG Eintracht auch in der Kreisliga coachen wird.

Kein Punktelieferant sein

Die Spvgg 06 Ketsch muss am Samstag bei der Meistermannschaft des SV Waldhof Mannheim II antreten, „Wir fahren nicht als Punktelieferant an den Alsenweg, sondern wollen von dort etwas Zählbares mitnehmen“, sagt Spvgg 06 Trainer Frank Eissler mit einer Kampfansage. Den Verein verlässt neben Christian Zeilfelder (zu Eppelheim) auch Salvadore Rindone in unbekannter Richtung.

Bei der SG ASV/DJK Eppelheim will man die verkorkste Runde endlich vergessen machen und hat schon frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Timo Staffeldt und sein Co-Trainer Johann Sitnikow werden es nun richten. Mittlerweile stehen auch die Abgänge der SG fest: Lukas Skandik wechselt zur TSG Eintracht Plankstadt, Torwart Nikolas Dawid schließt sich dem FC Dossenheim an, Danny Karlein pausiert und Yves Hilger steht wegen seines Studiums in Freiburg ebenfalls nicht mehr zur Verfügung. Die SG hat am Sonntag mit der ambitionierten Mannschaft des VfL Kurpfalz Neckarau nochmals ein schweres Kaliber vor der Brust. Für die Gäste gilt es, sich durch einen Sieg den Aufstiegsrelegationsplatz zu sichern.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.05.2019